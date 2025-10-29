A Paesana tre persone in ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in un’abitazione privata a Paesana, dove tre persone sono state trasportate all’ospedale di Savigliano per una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo insieme ai volontari del distaccamento di Barge, dopo che un familiare in visita ai due residenti ha avvertito i primi sintomi del malessere e ha dato immediatamente l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe stato causato da un malfunzionamento di una vecchia stufa a legna, che avrebbe rilasciato fumo e gas all’interno delle stanze. L’impianto è stato spento e temporaneamente disattivato, in attesa della verifica e messa in sicurezza da parte di tecnici abilitati, come previsto per legge.

Le tre persone coinvolte, tutte adulte, sono state soccorse e trasportate in ospedale in via precauzionale. Nessuna di loro risulterebbe in pericolo di vita