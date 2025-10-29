 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 ottobre 2025, 20:13

A Paesana tre persone in ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Trasportati a Savigliano in via precauzionale, non sarebbero in pericolo di vita. Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e dei volontari di Barge nel pomeriggio per un malfunzionamento di una stufa a legna

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in un’abitazione privata a Paesana, dove tre persone sono state trasportate all’ospedale di Savigliano per una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo insieme ai volontari del distaccamento di Barge, dopo che un familiare in visita ai due residenti ha avvertito i primi sintomi del malessere e ha dato immediatamente l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe stato causato da un malfunzionamento di una vecchia stufa a legna, che avrebbe rilasciato fumo e gas all’interno delle stanze. L’impianto è stato spento e temporaneamente disattivato, in attesa della verifica e messa in sicurezza da parte di tecnici abilitati, come previsto per legge.

Le tre persone coinvolte, tutte adulte, sono state soccorse e trasportate in ospedale in via precauzionale. Nessuna di loro risulterebbe in pericolo di vita

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium