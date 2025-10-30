"La tregua è una menzogna": Cuneo torna in piazza con le luci contro il genocidio a Gaza

Dopo un mese di presidio permanente nel cuore della città, Cuneo per Gaza lancia una nuova mobilitazione urgente, in risposta alla chiamata nazionale del Global Movement to Gaza e dell’agitazione permanente per la Palestina.

Cuneo per Gaza aveva già organizzato una manifestazione il 3 ottobre, che ha visto la partecipazione di oltre 7000 persone, dimostrando l’ampio sostegno della comunità cuneese.

Gli attivisti di Cuneo per Gaza credono con forza che "la cosiddetta pace tra Israele e Palestina, di cui parla il governo italiano, non esista: la tregua è una menzogna, i bombardamenti continuano e il genocidio non si è mai fermato.

Solo il 28 ottobre sono state uccise oltre 125 persone a Gaza, in gran parte donne e bambini. Nelle ultime settimane Israele ha violato il cessate il fuoco più di 150 volte. Nella notte le bombe hanno colpito ancora, mentre in Cisgiordania prosegue la pulizia etnica.

Questa non è pace: è propaganda. È una farsa, un’ulteriore copertura per continuare indisturbati il massacro. Mentre il governo italiano parla di 'pace', continua a sostenere e armare un regime che bombarda ospedali e civili".

Il presidio permanente, durato un mese intero, ha rappresentato un atto di resistenza civile e collettiva. Ogni giorno, in piazza Europa, si sono tenute assemblee, letture, laboratori e momenti di solidarietà concreta, creando una comunità viva, plurale e intergenerazionale.

Tra i momenti più intensi, l’incontro con Abderrahmane Amajou, attivista della Global Sumud Flotilla, arrestato in acque internazionali mentre cercava di portare aiuti umanitari a Gaza.

Le sue parole hanno attraversato la piazza e toccato i presenti: "La nostra libertà in Italia non è completa senza la libertà dei palestinesi. In momenti di grande dolore e ingiustizia, meno male che siamo ancora capaci di indignarci e di avere un cuore attento alla giustizia sociale".

“Sapevamo che le piazze erano animate da donne e uomini con valori nobili, che non sarebbero rimasti in silenzio di fronte all’orrore. Il compito delle piazze — anche di una piccola piazza di provincia — è quello di impedire che Gaza sparisca dalla storia.”

Cuneo per Gaza è nato da lì: da persone comuni che hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte, di costruire una presenza quotidiana fatta di ascolto, cura e responsabilità.

Cuneo si muove insieme alle altre piazze italiane, rispondendo alla chiamata nazionale per mantenere viva la solidarietà con il popolo palestinese e invitando tutti a portare delle luci per illuminare insieme la performance flashmob.

"L’urgenza non è affatto terminata", affermano gli attivisti di Cuneo per Gaza. "Finché giustizia non sarà fatta. Finché la Palestina non sarà libera".

Tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali saranno forniti tramite i canali ufficiali di Cuneo per Gaza: Instagram, Facebook e WhatsApp.