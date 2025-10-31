Ferrero investe ancora in Canada: a Brantford inaugurata la nuova linea produttiva dei "Rocher square"

Ferrero guarda ancora al Canada e lo fa con un investimento di peso, confermando quanto il mercato nordamericano sia ormai centrale nelle strategie industriali del gruppo. Nei giorni scorsi a Brantford, in Ontario, è stata inaugurata una nuova linea produttiva dedicata ai Ferrero Rocher Square, nuovo formato del celebre cioccolatino. Si tratta della prima volta in cui un prodotto sviluppato ad Alba viene lanciato in Canada per una distribuzione globale: un segnale chiaro della rilevanza internazionale dello stabilimento canadese e della capacità del marchio di innovare senza perdere le proprie radici.

Alla cerimonia era presente l’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo (nella foto sotto), insieme al Console Generale a Toronto Luca Zelioli, al deputato provinciale Will Bouma e al sindaco di Brantford Kevin Davis. Nel corso dell’incontro l’ambasciatore ha evidenziato come gli investimenti italiani in Canada rappresentino una scelta strategica di lungo periodo, coerente con la Roadmap bilaterale firmata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con l’inserimento del Canada tra i Paesi prioritari del Piano per l’Export promosso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’espansione a Brantford, dove Ferrero è presente da oltre cinquant’anni, ammonta a oltre 277 milioni di euro (450 milioni di dollari canadesi) e rafforza ulteriormente un presidio industriale storico per il gruppo. Un gesto di fiducia verso un’area considerata chiave per crescita, logistica e innovazione, in un mercato che risponde con favore ai prodotti della tradizione italiana.

Nella stessa settimana l’ambasciatore Cattaneo ha preso parte anche all’inaugurazione del primo stabilimento nordamericano di Andriani, azienda pugliese specializzata in prodotti gluten-free e plant-based, a London, Ontario, e al demo tour del jet M-346 di Leonardo a Ottawa, a conferma di un quadro di relazioni economiche e industriali tra Italia e Canada sempre più fitto e strategico.