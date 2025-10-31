La Cometa Lemmon C/2025 A6 fotografata accanto al Monviso

L'astrofilo Davide Bartolomeo Bertinetto, del Gruppo Amici Astrofili Valle Po, ci ha scritto per condividere uno scatto che ritrae la cometa Lemmon C/2025 A6 accanto al Monviso, realizzato da Pian Muné in direzione della Croce Tournour.

Nell’immagine si può osservare la cometa mentre “tramonta” dietro il profilo del Monviso. La fotografia è stata scattata intorno alle ore 20:00 di domenica 26 ottobre 2025.

"Faccio parte del Gruppo Amici Astrofili Valle Po e mi dedico con entusiasmo all’astrofotografia. Questo scatto rappresenta per me un traguardo significativo, che si aggiunge alla fortuna di aver immortalato i principali eventi cometari degli ultimi anni (tra cui Neowise, Neanderthal e Atlas) tutti ripresi dalla Valle Po, nei pressi di Pian Muné", scrive.

Per la realizzazione della fotografia è stato utilizzato un teleobiettivo Tamron (200–55 mm) montato su una reflex Canon 50D, impostata a 3200 ISO con un tempo di posa di 30 secondi per ciascuno scatto. Il tutto è stato eseguito su treppiede, senza l’ausilio di astroinseguitore.

La cometa Lemmon C/2025 A6 è stata scoperta il 3 gennaio 2025 dal Mount Lemmon Survey in Arizona.

Attualmente è visibile nei cieli italiani e ha raggiunto la sua massima luminosità intorno al 21 ottobre, con una magnitudine apparente di circa 4.2, rendendola osservabile anche a occhio nudo da luoghi privi di inquinamento luminoso. Il suo passaggio ravvicinato alla Terra precede di pochi giorni il transito al perielio, previsto per l’8 novembre 2025. La sua orbita altamente eccentrica (e ≈ 0.995) e retrograda (inclinazione ≈ 143°) suggerisce un’origine dalla Nube di Oort, con un periodo orbitale stimato di circa 1350 anni. Questo significa che non tornerà nei nostri cieli prima del 3700dc.

"È stata una grande soddisfazione riuscire a catturare anche questa cometa.

Concludo segnalando che il Gruppo Amici Astrofili Valle Po, con il patrocinio dell’Università della Valle di Paesana, organizza momenti di incontro un mercoledì al mese presso la Biblioteca di Paesana, alle ore 21:00, per discutere tematiche legate all’astronomia. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli interessati".