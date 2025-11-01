Vandalizzata la bandiera della pace in parrocchia Santa Margherita

Un gesto che lascia sgomento e amarezza quello scoperto questa mattina nella parrocchia di Santa Margherita ad Alba. La bandiera della pace, issata domenica scorsa dagli scout del gruppo Alba 7 durante la cerimonia di inizio delle attività, è stata vandalizzata da ignoti.

Sulla bandiera sono state tracciate bestemmie, svastiche e disegni osceni raffiguranti genitali maschili. Non solo: anche i muri della cascina utilizzata come oratorio sono stati imbrattati con svastiche e bestemmie. Simboli che hanno un peso non indifferente e che colpiscono nel profondo una comunità impegnata quotidianamente nell'educazione dei giovani.

La scoperta è avvenuta stamattina. Si tratta della prima volta che accadono episodi del genere nella parrocchia, come segnalato dai capi scout, che hanno espresso tutto il loro sgomento per quanto avvenuto. Un lavoro portato avanti da ragazzi che lanciano messaggi di pace si è trasformato in una ferita difficile da accettare.

"Siamo molto rattristati e colpiti – ha dichiarato un parrocchiano –. È una parrocchia in cui si fa un lavoro educativo per far capire ai giovani determinate cose e si cerca di fare passare messaggi positivi, lontani da ciò che è accaduto. Questo è segno di povertà culturale. Dobbiamo continuare a lavorare e a educare le future generazioni".

Un episodio che solleva interrogativi e preoccupazione, ma che non fermerà l'impegno della comunità scout e parrocchiale nel diffondere valori di pace, rispetto e dialogo.