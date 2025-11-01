Tragedia sfiorata in via Gobetti a Cuneo: dormivano mentre la casa si riempiva di fumo

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'episodio avvenuto ieri sera, 31 ottobre, in via Gobetti a Cuneo. Intorno alle 23:50, un pentolino dimenticato sui fornelli accesi ha rischiato di provocare l'incendio di un appartamento.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che, notando del fumo fuoriuscire dall'appartamento attraverso una finestra lasciata aperta, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. I proprietari dell'abitazione, ignari del pericolo, stavano dormendo nella camera da letto adiacente alla cucina, dove il pentolino continuava a surriscaldarsi sul fornello.

L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio. Giunti rapidamente sul posto, i vigili sono riusciti ad accedere all'appartamento attraverso la finestra aperta, senza dover forzare porte o infissi. Una volta all'interno, hanno provveduto a rimuovere il pentolino dal fuoco e a mettere in sicurezza l'abitazione, strozzando sul nascere quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incendio di proporzioni maggiori.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. L'episodio si risolve con più paura che danni effettivi, ma serve da monito sull'importanza di prestare sempre la massima attenzione quando si utilizzano i fornelli.