MONDOCER: Energia condivisa per la comunità e per l'ambiente

Un mondo più sostenibile, con energia pulita e rinnovabile a servizio della comunità.

Con questo obiettivo, nel luglio del 2024, è nata MONDOCER, Comunità Energetica Rinnovabile del Monregalese che unisce cittadini, imprese e istituzioni locali in un progetto concreto di transizione ecologica e solidarietà territoriale.

MONDOCER si distingue per la sua forte matrice sociale e per il coinvolgimento diretto dei Comuni di Mondovì e Ceva come soci fondatori, insieme al Cfp Cfpcemon, Confcommercio ASCom Monregalese, Confartigianato Imprese Cuneo, artigiani e commercianti locali, e l'associazione ABE.

La realizzazione del progetto è stata presentata nell'ambito del Bando Percorsi di Sostenibilità 2025 promosso da Fondazione CR, con l'obiettivo di ottenere un contributo la realizzazione di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e ha portato all'installazione di impianti fotovoltaici e della costituzione della CER MONDOCER, con sede legale in Via Conte Sambuy 20, Mondovì.

Perché aderire a una comunità energetica?

"Entrare in MONDOCER - spiegano i referenti della Comunità Energetica MONDOCER - significa partecipare attivamente alla produzione e condivisione di energia rinnovabile, ottenendo benefici economici e ambientali. I consumatori ricevono contributi per l’energia consumata in contemporanea alla produzione, mentre i produttori fotovoltaici vedono aumentare la convenienza e ridursi i tempi di ritorno dell’investimento. Grazie agli incentivi statali e ai contributi PNRR, è possibile accedere a tariffe vantaggiose e a fondi fino al 40% dell’investimento per impianti condivisi, fino al 30 Novembre salvo proroghe questa misura resta attiva".

Perché la vostra CER è definibile come una comunità solidale...

"MONDOCER è nata dalla collaborazione tra enti locali, scuole, artigiani e commercianti. I Comuni di Mondovì e Ceva hanno scelto di essere soci fondatori, riconoscendo il valore sociale e ambientale dell’iniziativa".

Cosa si intende per Comuni protagonisti?

“La partecipazione a MONDOCER - commenta il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli - rappresenta un’opportunità concreta per il territorio, sia in termini di risparmio energetico che di coesione sociale”.



Anche il Comune di Mondovì ha sostenuto l’ingresso di altri Comuni come Soci Fondatori e sta portando la proposta al Consiglio Comunale per la modifica dello statuto per permettere l’ingresso di nuovi soci fondatori, dimostrando apertura e visione strategica.

[Il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli]

“Siamo orgogliosi di sostenere MONDOCER e di promuovere l’ingresso di nuovi Comuni come soci fondatori - dichiara il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Crediamo che la forza di una comunità risieda nella collaborazione e nella capacità di guardare oltre i confini amministrativi, per costruire insieme un futuro più sostenibile e solidale. MONDOCER rappresenta un esempio concreto di come la transizione energetica possa essere occasione di crescita e di coesione sociale per tutto il territorio. Ringrazio Laura Barello, consigliere comunale incaricato, per il lavoro che sta volgendo a tal proposito”.

[Il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo]

Un supporto diretto a cittadini e imprese...

“Abbiamo aderito ad uno sportello digitale chiamato RENOSS, gratuito, che accompagna passo passo cittadini e imprese nell’adesione alla comunità - spiega il presidente di MONDOCER, Marco Lombardi -. Non ci sono costi per questo servizio e credo sia un bene per chi lo utilizza avere un consulente che lo segue passo nella prenotazione di questo Contributo del 40% sul PNNR utilizzabile da cittadini e imprese che intendono creare il proprio impianto fotovoltaico . Il Contributo scade il 30 Novembre e salvo proroghe non sarà rinnovato, quindi per chi è interessato basta semplicemente avere un elettricista di fiducia che crea un progetto tecnico dell’impianto per poter prenotare l’agevolazione entro novembre per poi terminare l’impianto entro giugno 2026. Vorrei inoltre aggiungere che, per chi lo desidera, grazie ad un accordo concluso con Banco Azzoaglio , vi sarà la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato per fare un impianto fotovoltaico della propria casa o azienda, con condizioni di favore se si entra nella Mondocer condividendo la propria energia".

[Il presidente della MONDOCER Marco Lombardi e la presidente del CFP Cinzia Gonella]

Lo sportello energia in centro a Mondovì

A rafforzare il legame con il tessuto commerciale, entra in gioco Confcommercio, attraverso il suo presidente, Mattia Germone, ha deciso contribuire alla crescita di questa Comunità energetica istituendo uno sportello energia nel centro di Mondovì: “Lo sportello sarà un punto di riferimento per chi desidera informazioni sulla comunità energetica, in particolare per le persone anziane o per chi preferisce un contatto diretto rispetto alla comunicazione digitale. Questa iniziativa conferma l’impegno delle associazioni di categoria nel promuovere modelli sostenibili e inclusivi che potranno avere ricadute indirette sul tessuto commerciale del nostro territorio. Il mio personale ringraziamento va, oltre che al Presidente Lombardi, a tutto il CDA ed altresì ai membri del direttivo della Confcommercio Monregalese che sin da subito hanno votato favorevolmente all’adesione alla CER. Adesso la sfida è crederci! Per questo ringrazio la Vicepresidente Patrizia Vada e i nostri uffici! Confcommercio c’è!”.

[Il presidente di Ascom Mondovì, Mattia Germone]

MONDOCER promuove anche incontri e momenti di formazione?

"Sì, si tratta di momenti aperti alla cittadinanza, dove vengono spiegati in modo semplice i vantaggi della comunità energetica e le modalità di accesso agli incentivi. Il prossimo incontro sarà nel Comune di Vicoforte il 14 novembre alle 20 presso la sala polivalente nel complesso scolastico. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione preziosa per chiarire dubbi, confrontarsi direttamente con esperti del settore e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale.

Entrare in una CER come MONDOCER significa partecipare attivamente alla produzione e condivisione di energia rinnovabile, ottenendo benefici economici e ambientali. Inoltre, è un’occasione da cogliere al volo perché non comporta alcun costo d’ingresso: ogni partecipante riceve un incentivo economico annuale per la condivisione dell’energia, entrando così a far parte di una comunità vivace che organizza, ad esempio, viaggi in Francia alla scoperta di modelli energetici innovativi o incontri tematici per appassionati, veri e propri momenti di scambio e crescita collettiva. In questo modo, si fa anche un grande favore alla collettività, sostenendo politiche di energia green condivisa che migliorano l’ambiente e rafforzano il senso di appartenenza ad una Comunità che oggi rappresenta tutto il territorio Monregalese, Cebano e Alta Langa".

Ci sono già nuovi Comuni che hanno manifestato interesse verso il progetto?

"Proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che il Comune di Paroldo sarà prossimo a entrare come socio Fondatore in quanto diventerà il rappresentante dell’area dell’Alta Langa".

[Il sindaco di Parolo, Andrea Ferro]

“La partecipazione del Comune di Paroldo alla comunità energetica rinnovabile MONDOCER - afferma il sindaco di Paroldo, Andrea Ferro - è una scelta che va nella direzione del lavoro di squadra, con tutti gli attori del territorio. Questo progetto non è solo un intervento tecnico ma un segnale forte che vogliamo mettere insieme impegno ambientale, sviluppo locale e coesione tra Comuni del territorio. Con la collaborazione della MondoCER — la comunità energetica che ha preso avvio poco più di un anno fa— abbiamo l’opportunità di condividere risorse, esperienze e visioni per fare della nostra terra un modello di sostenibilità. Grazie a questo progetto, potremo aiutare a realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile — fotovoltaici, e dove possibile altri sistemi — che serviranno i cittadini, le imprese e le istituzioni dell’Alta Langa. Si tratta di ridurre insieme i costi energetici, aumentare l’autonomia e restituire valore al nostro territorio. Ringrazio tutti gli enti che si stanno impegnando ed in primis il direttivo della MondoCER, le istituzioni locali, le associazioni di imprese e i privati che hanno deciso di credere in questa visione. Invito tutti gli stakeholder — comuni, abitanti, imprese, associazioni — a osservare da vicino l’evoluzione di questo progetto e a partecipare: ogni contributo è prezioso, non solo in termini tecnici ma anche umani e sociali. Insieme possiamo valorizzare la nostra comunità e costruire un futuro più verde e più forte per l’Alta Langa".

[MONDOCER ospita la 5° tappa del CER Tour, iniziativa del progetto transfrontaliero Alcotra RECROSSES, che promuove la collaborazione tra Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia]

“Desidero ringraziare tutti - conclude il presidente Lombardi - per il grande sforzo che stanno facendo per far crescere la MONDOCER, in particolare i nostri soci fondatori, come Fondazione Azzoaglio Best Education, da sempre vicina al mondo delle scuole, Confartigianato Imprese Cuneo per la vicinanza e i Comuni di Mondovì, Ceva e Paroldo per la grande fiducia accordataci in qualità di Fondatori.

Tantissimi sono i volontari che nel loro tempo libero trovano le forze per portare avanti questo grande progetto di energia sostenibile, che trova oggi uno spazio e che rappresenta molto bene un bel gruppo di appassionati di Energia. I ringraziamenti vanno anche ai commercianti ed agli artigiani di tutti i comuni dell’aera Monregalese, Cebana e alta Langa, a tutte le Scuole che hanno aderito e ai tanti Comuni che sono entrati come soci semplici, il loro contributo ci ha fatti sentire apprezzati.

Permettetemi infine un ringraziamento ai dipendenti del Centro di Formazione Professionale CFP Cemon che stanno lavorando anche per far di questa Comunità un punto di ritrovo per appassionati di energia con nuovi corsi e visite guidate all’estero approfittando dei programmi europei che finanziano volentieri questi scambi tra nazioni".

Per informazioni e adesioni MONDOCER è possibile scrivere una mail a: info@mondocer.it, telefonando allo 017446893 (chiedendo dello sportello energia) oppure seguire i canali social dedicati:

MONDOCER

INSTAGRAM MONDOCER

FACEBOOK MONDOCER