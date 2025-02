Auto si schianta contro una cancellata in borgata Molini a Verduno

Nuovo incidente, nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio, lungo il tratto della Strada Provinciale 7 che attraversa borgata Molino a Verduno, dove per ragioni in corso di accertamento un’auto ha perso il controllo andandosi a schiantare contro una cancellata all’altezza della curva presente presso il ristorante "Le Due Lanterne": un tratto frequentemente teatro di incidenti.

Immediati i soccorsi giunti sul posto con i sanitari del Servizio Regionale 118 e i Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Alba, intervenuti per estricare il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo. La persona è stata trasportata in ospedale, al momento non si conoscono le sue condizioni.

L’incidente ha provocato disagi e rallentamenti lungo la frequentata arteria che corre ai piedi dell’ospedale "Ferrero" collegando l’Albese e il Braidese.