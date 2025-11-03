Altri due letti ad altezza variabile per la Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo

Grazie al contributo economico di 2.500 euro della Banca CRS di Savigliano arriva un'importante donazione alla Residenza Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo.

In particolare sono stati acquistati altri due letti ad altezza variabile, molto utili e importanti per gli operatori e per gli ospiti, soprattutto per quelli con patologie neurodegenerative, poichè facilitano loro i movimenti, migliorando la sicurezza e la qualità di vita.

"Con profonda gratitudine la direzione e tutto il personale vuole ringraziare la Banca CRS non solo per il contributo ma anche per la disponibilità, l'umanità e la collaborazione dimostrata".

Sui letti è stata affissa una targhetta in modo che rimanga tangibile nel tempo il riconoscimento per questo dono così importante.