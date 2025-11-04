Bra ricorda i caduti di Nassiriya

In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace, mercoledì 12 novembre alle ore 11.15 in piazza Carabinieri Caduti a Nassiriya e forze di pace operanti all’estero, a Bra, si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo dei 19 italiani (di cui 12 carabinieri) deceduti a causa di un attentato terroristico che devastò la base “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre del 2003. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle associazioni combattentistiche e d’arma e della compagnia di Bra dell’Arma dei Carabinieri.