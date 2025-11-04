La Città di Dronero consegna il Premio Giornalistico “Pier Cesare Baretti” 2025 a Darwin Pastorin

La Città di Dronero è lieta di annunciare che domenica 9 novembre alle ore 18, presso il Cinema Teatro Iris, in occasione dell'edizione autunnale del Ponte de Dialogo, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Giornalistico “Pier Cesare Baretti”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione; la serata vedrà sul palco anche la presenza di Alessandro Baretti (giornalista di Tuttosport e figlio di Pier Cesare) e Gianni Romeo storica penna de La Stampa.

Il prestigioso riconoscimento, istituito per ricordare la figura e l’eredità culturale di Pier Cesare Baretti, verrà assegnato in questa edizione al giornalista e scrittore Darwin Pastorin, una delle voci più autorevoli e sensibili del giornalismo sportivo italiano.

Darwin Pastorin è nato a San Paolo (Brasile) nel 1955, figlio, nipote e pronipote di migranti veneti. È stato redattore del Guerin Sportivo, inviato speciale e vicedirettore di Tuttosport, direttore di Tele+, Stream Tv, ai Nuovi Programmi di Sky Sport, La7 Sport e Quartarete Tv. Ha scritto numerosi libri mettendo insieme calcio e letteratura, calcio e memoria personale e collettiva, con uno sguardo sempre attento ai valori umani e sociali dello sport.