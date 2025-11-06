 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 17:45

Tragedia sfiorata ad Alba: soffitto crolla sotto i portici di via Roma [VIDEO]

Massa di calcinacci si stacca da una balconata e si schianta a terra danneggiando un’automobile

Un frame del video pubblicato da Nadia Boido sul gruppo Facebook &quot;Sei di Alba se…&quot;

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, sotto i portici di via Roma ad Alba.

Il fatto intorno alle ore 15.30, sotto la balconata presente all’imbocco di via XX Settembre.

Dal soffitto si sono improvvisamente staccati diversi calcinacci, crollati a terra da un’altezza considerevole, tale da poter ferire in modo serio chi si fosse trovato in quel punto: un’eventualità affatto remota, considerato che il camminamento interessato dal crollo rappresenta un frequentato collegamento pedonale tra il centro storico e la stazione ferroviaria.

Il caso ha voluto che in quel momento non vi fossero pedoni, ma un’automobile risultata comunque danneggiata.

Sul posto sono intervenuto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno verificato la presenza di danni e interessato la proprietà affinché provveda alla messa in sicurezza dell’area.

Gli attimi successivi al crollo nel video sul gruppo Facebook "Sei di Alba se…". 

GUARDA IL VIDEO

