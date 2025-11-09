Mezzo pesante carico di tori si ribalta a Pianfei

Incidente attiorno alle 8 di questa mattina 9 novembre a Pianfei, sulla strada provinciale 4, dove si è ribaltato un mezzo pesante carico di tori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, che hanno provevduto a mettere in sicurezza il mezzo e a tirare fuori l'autista, rimasto all'interno dell'abitacolo.

Sul posto anche il veterinario competente per l'Asl Cn1, che ha provveduto ad accertare le condizioni degli animali, caricati su un altro mezzo.

Il conducente non avrebbe riportato conseguenze, così come gli animali, tra cui non risultano feriti.