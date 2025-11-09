Dalla Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese alla Stracôni: una domenica di sport ed eccellenze gastronomiche in Granda

Novembre è tempo di “Stracôni", manifestazione di grande impatto e coinvolgimento per la città di Cuneo, ricca di tanti eventi collaterali per tutti i gusti, sportivi e non. Da segnalare la 45ª edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese a Fossano, l’apertura della Fiera del Porro a Cervere e alcune fiere e sagre particolari, come quelle di Paroldo, Monterosso Grana, Corneliano d’Alba e Sanfront. Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, mentre a Mondovì si celebrano i prodotti autunnali con “Cavoli tuoi”.

Mercatini, mostre, esposizioni, escursioni nel foliage, castagnate e concerti completano l’offerta per un week end di svago, con un occhio sempre alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO

STRACÔNI

Domenica 9 novembre andrà in scena la 42a edizione della classica “Stracôni”, evento che dal 1979 celebra il mese di novembre a Cuneo. Giornata imperdibile anche perché è l’ultimo grande appuntamento collettivo da godere insieme prima dell’arrivo dell’inverno. Percorso di 8,2 km preceduto sabato pomeriggio dalla “Fast Cuni” su percorso omologato cittadino di 10 km. Tutto il programma della manifestazione e gli eventi collaterali qui: https://www.straconi.it/home/

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 9 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

SUGGESTIONI SENZA TEMPO

Domenica 9 novembre, alle ore 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospita il Trio Italiano con il concerto "Suggestioni senza tempo", nell'ambito della rassegna Incontri d'Autore. Info: 333 49 84 128 - 393 33 14 628.

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Nel weekend prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, che si concluderà l’8 dicembre. Dal mattino del sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA

I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 2025

Domenica 9 novembre, alle ore 11, presso la Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, concerto del sestetto dell’Accademia del Ricercare. Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

ALBA

APERTURE SPECIALI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel weekend sarà fruibile presso chiesa di San Giovanni Battista l’esperienza “Visioni D’Arte”, per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D e rendere la visita guidata alle opere di arte sacra fruibile a tutti. Durata 30 minuti. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-san-giovanni-3d/

ALBA

MOSTRA ENZO MASTRANGELO

Domenica 9 novembre, dalle 10 alle 19, presso il Coro della Maddalena, visitabile la mostra personale di Enzo Mastrangelo, un viaggio attraverso la sua arte, sempre con al centro la linea “The Time Identity”. Nel coro sono presenti alcune tra le opere più significative dell’artista. Info: 0173/292464.

ALBA

45 METRI SULLA CITTÀ

Domenica 9 novembre, alle ore 15 e alle 16.30, sarà possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo e accedere al percorso archeologico. Info: https://visitmudi.it/

BENE VAGIENNA

TRASPARENZE E FRAGILITÀ

Domenica 9 novembre, sarà visitabile presso Casa Ravera, la mostra “Trasparenze e fragilità. Cristalli e vetri di casa”, dedicata a collezioni private di famiglie piemontesi. Orario 10–12 e 15–18. Ingresso libero. Info: https://www.amicidibene.it/

BOVES - CASTELLAR

CASTAGNATA ET CAPELANÖVA

Domenica 9 novembre, in frazione Castellar si terrà la grande "Castagnata et Capelanöva", la festa dedicata all'autunno e alle sue delizie. L'appuntamento inizierà alle ore 14 con caldarroste, vin brulè, frittelle di mele e zucchero filato. La giornata di festa proseguirà con la musica occitana con il gruppo “Lou Janavel”, animazione per bimbi e mercatino dell'hobbistica autunnale. Info: 339 56 65 900 - 353 452 04 40

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 9 novembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

CARAGLIO

SETA

Domenica 9 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso la ex chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sarà visitabile la mostra “Seta. Luoghi e archivi dell’arte serica". Info: www.tacafile.it

CARAGLIO

DI FILO IN FILO

Domenica 9 novembre, presso il Filatoio, si svolgerà la mostra mercato “Di filo in filo” dedicata alle arti tessili in particolare lana e filati naturali. Info: https://www.filatoiocaraglio.it/eventi/di-filo-in-filo-lana

CARRÙ

DONNE DEL TERZIARIO

Domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 12.30, sarà visitabile nella chiesa dei Battuti Bianchi in piazza Dante, la mostra fotografica di Lorena Durante “Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro”.

CASTIGLIONE FALLETTO

MOSTRA PERSONALE DI PIERFLAVIO GALLINA

Domenica 9 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà visitabile presso la Cappella di Sant’Anna in via Cavour 28, la mostra personale di Pierflavio Gallina.

Info: https://shop.gallina-atelier.it/blogs/eventi

CERVERE

FIERA DEL PORRO

Domenica 9 novembre ritorna uno degli eventi enogastronomici più importanti e conosciuti del Piemonte con la 46a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. In locandina le date degli appuntamenti enogastronomici con prenotazione obbligatoria al 0172/1640001 dalle ore 19 alle 22. Info: https://www.fieradelporrocervere.it/

CHERASCO

CHERASCO NATURA

Domenica 9 novembre, dalle 8 alle 19, si terrà “Cherasco Natura”, il mercato che presenta prodotti di qualità alimentari e manufatti artigianali. La data è sempre in concomitanza alla festa di San Martino, un appuntamento che soprattutto in passato aveva un forte carattere contadino e popolare, legato al ciclo agricolo e vinicolo.

CHERASCO

SBAM POPART

Domenica 9 novembre sarà visitabile “Sbam – Pop art, una mostra due sedi”, presso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele II 31, con opere di Warhol, Dine, Nespolo, Schifano e molti altri. Orari: sabato ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30. Domenica e Festivi ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30 Info: https://www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

CORNELIANO D’ALBA

FIERA DI SAN CARLO

Domenica 9 novembre dalle ore 9 apertura stand nel Palaroero, esposizione macchine agricole e prodotti tipici. Alle ore 11 inaugurazione della Fiera di San Carlo con premiazioni. Nel pomeriggio esibizione gruppo sbandieratori Borgo Moretta e della School of Rock.

DIANO D’ALBA

FESTA DI FINE VENDEMMIA

Domenica 9 novembre passeggiate gratuite guidate “Sul sentiero del Dolcetto” con partenze alle 10.30 e 14.30. Info: https://www.collineculture.it/sul-sentiero-del-dolcetto/

DRONERO

PONTE DEL DIALOGO

Domenica 9 novembre ultimi appuntamenti con il festival “Ponte del Dialogo”, luogo dove le voci si incontrano e i pensieri si intrecciano. Info: https://pontedeldialogo.it/edizione/autunno-2025/

DRONERO - TETTI

SAGRA DELLA TORTA DI PERE

Domenica 9 novembre dalle ore 14 si svolgerà nel cortile della chiesa di Tetti la Sagra della Torta di Pere.

FARIGLIANO

MOSTRA ORNITOLOGICA

Domenica 9 novembre, nei locali dell’ex “Milano-Stampa”, sede della locale Pro Loco, in corso Ferrero, in esposizione migliaia di esemplari di uccelli da compagnia, ornamentali, esotici e da canto, in occasione della prima “Mostra Ornitologica Internazionale Alpi Occidentali”. Info: 339 33 36 516.

FOSSANO

MOSTRA NAZIONALE DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE

Domenica 9 novembre si terrà la 45ª edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese, appuntamento autunnale del territorio atteso da allevatori, tecnici, appassionati e buongustai. La Mostra presenta un’esposizione di centinaia di animali, scelti tra i migliori allevati nelle aziende che aderiscono all’Anaborapi, che comprende oltre 4500 allevatori di razza bovina Piemontese. Si svolgeranno le sfilate e i concorsi animali, incontri e convegni, mostre fotografiche e dei Campanacci e Gambise, con la presenza di numerosi stand istituzionali e commerciali. Info: www.anaborapi.it

FOSSANO

LE QUATTRO STAGIONI

Domenica 9 novembre, alle ore 17, presso Palazzo Burgos a Fossano, concerto "Le quattro stagioni di Vivaldi - Ensable d'archi Prometeo". Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO

VILLA SOUCHON

Domenica 9 novembre sarà possibile visitare con guida in partenza ogni ora a partire dalle 10, il giardino storico di villa Souchon. Info: 347 52 20 314.

FOSSANO

MEMORIE DI BOTTEGA

Nel week end sarà visitabile presso l’ex Chiesa del Salice la mostra “Memorie di bottega”, esposizione dedicata alla storia del commercio fossanese. Orario: 10 – 12.30 / 16 – 19.30. Ingresso libero. Info: https://ascomfossano.it/

FRABOSA SOTTANA - ALMA

GRAN CASTAGNATA

Domenica 9 novembre, dalle ore 14.30, si svolgerà in frazione Alma, la 7a edizione della “Gran Castagnata”.

GUARENE

LA BELLA ESTATE

Domenica 9 novembre, sarà visitabile a Palazzo Re Rebaudengo la mostra “La Bella Estate” a cura di Tom Eccles, Liam Gillick e Mark Rappolt. Ingresso gratuito dalle 12 alle 19. Info: https://fsrr.org/

ROCCAFORTE MONDOVI' - LURISIA

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE IN ITALIA

Domenica 9 novembre dalle 10 alle 18, sarà visitabile presso il Salone dell'Istituto idrotermale di Lurisia, una mostra itinerante dedicata alla grande scienziata vincitrice di due premi Nobel, Maria Skłodowska-Curie. Attraverso pannelli illustrativi, documenti e fotografie, il percorso racconta i tre viaggi in Italia di questa straordinaria donna, tra scoperte rivoluzionarie, passione per la ricerca e un’eredità che ancora oggi ispira generazioni di studiosi e studiose. Info: 0174/683421.

MARGARITA

VISITE AL CASTELLO

Domenica 9 novembre il giardino del castello verrà aperto, dalle 10 alle 17.30 con la possibilità di fare visite guidate ogni ora. La prenotazione non è necessaria. Info: https://www.castellodellamargarita.com/

MONDOVÌ

CAVOLI TUOI

Domenica 9 novembre, in piazza Maggiore, si svolgerà “Cavoli tuoi”, rassegna autunnale dedicata alle eccellenze gastronomiche monregalesi. Il mercato con i prodotti tipici si svolgerà dalle 9 alle 18. A partire dalle ore 12.30 sarà possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio. Info: 348 78 01 601.

MONFORTE D’ALBA

LE STAGIONI DELL’ARTE

Domenica 9 novembre, dalle 10 alle 18, presso l’Oratorio S. Agostino, verranno esposte opere di artisti locali. Info: https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/monforte

MONTEROSSO GRANA

FIERA TOURTO MATO

Domenica 9 novembre, per tutta la giornata, mercatino dei prodotti tipici, dove sarà possibile acquistare prodotti agricoli e artigianali locali. Pranzo tradizionale con la possibilità di degustare la Tourto Mato e altri piatti tradizionali. Nel pomeriggio il gruppo Lou Pitakass animerà la piazza con musiche e danze occitane. Info: https://www.comune.monterossograna.cn.it/

PAROLDO

L’ESTATE DI SAN MARTINO

Domenica 9 novembre si svolgerà l’evento 'Estate di San Martino”, musica, mostra mercato e Veglia della Bagna Cauda: le case del paese si aprono per accogliere oltre mille persone in un’esperienza unica di condivisione. Info: https://sanmartino.paroldoaltralanga.com/

PRADLEVES

LE BORGATE DELLE LEGGENDE

Domenica 9 novembre, con ritrovo alle ore 9, escursione guidata attraverso il "Sentiero delle Leggende" caratterizzato perlopiù da ambiente di bosco inframezzato da qualche radura e da innumerevoli borgate. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.emotionalp.com/

PRIOCCA

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 9 novembre si celebra la “Festa del ringraziamento” con sfilata dei trattori alle ore 9.30, S. Messa con la corale di S. Stefano Roero, premiazioni priocchesi che si sono distinti nell’anno, aperitivo in piazza, pranzo. Info: 331 52 18 613 - 340 30 12 966.

RACCONIGI

ILLUSTRI RACCONIGESI

Domenica 9 novembre, alle ore 14.45, speciale visita guidata di Racconigi, con particolare attenzione alle curiosità su personaggi racconigesi che hanno lasciato il segno quali nobili, imprenditori, santi, ribelli, artisti. Appuntamento davanti al Palazzo Comunale, durata di circa 90 minuti. Info: https://www.cuneoalps.it/

RACCONIGI

COLTIVIAMO LA CULTURA

Domenica 9 novembre, quarta edizione della Festa dell'Agricoltura, dedicata a San Martino e alla fine della stagione agricola, presso Tenuta Berroni, con stand di produttori locali. Info: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/

RACCONIGI

BELLEZZA TRA LE RIGHE

Domenica 9 novembre, alle 15.30, presso la Tenuta Berroni, dimora settecentesca d'ispirazione francese, è previsto l'incontro con Cristina Converso: intervistata dal giornalista Fabio Marzano, co-fondatore del Festival del verde di Torino, presenterà "A radici nude". Info: www.bellezzatralerighe.it

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 9 novembre, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, si terrà “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

SVITATI

Domenica 9 novembre, presso la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, dalle 10 alle 19 va in scena la rassegna “Svitati”, dedicata ai vini da piccole produzioni, da vitigni rari e antichi, coltivati in zone marginali e spesso estreme, con banchi di assaggio di piccoli produttori “eroici” provenienti da tutta Italia. Info: https://svitati.info/

SAMPEYRE

FESTA 90 ANNI DELLE PENNE NERE

Domenica 9 novembre dalle ore 8 alzabandiera, segue sfilata e S. Messa per celebrare i 90 anni delle Penne Nere di Sampeyre. Alle 15.30 si esibirà la fanfara in piazza della Vittoria.

SANFRONT

FIERA DI SAN MARTINO

Domenica 9 novembre si terrà la “Fiera di San Martino - Festa delle Associazioni”, con fiera -mercato ed esposizione di prodotti locali, artigianato e specialità enogastronomiche per le vie del paese, a partire dalle ore 9. Ingresso libero. Info: 0175/948119.

SANFRONT

CHIUSURA BALMA BOVES E CASTAGNATA

Domenica 9 novembre ultima apertura del sito museale di Balma Boves, nella stagione 2025. Come ormai consuetudine la chiusura sarà accompagnata dalla castagnata finale e dai canti popolari tradizionali a cura del gruppo "J'Amis del Cher" di Sanfront. Previste inoltre visite guidate. Info: www.balmaboves.it

SAVIGLIANO

L’EKO DELLA CHITARRA

Domenica 9 novembre sarà visitabile, presso Palazzo Cravetta, la mostra “L’Eko Della Chitarra”, a cura del Civ. Ist. Mus.GB Fergusio e Fondazione Ist. Mus. Fergusio. Orario: dalle ore 15 alle ore 19. Ingresso libero. Info: https://www.fergusio.it/sito/

SAVIGLIANO

CONCERTI DELLA DOMENICA

Domenica 9 novembre alle ore 10.50 presso Palazzo Taffini, per “Concerti della Domenica - Aperitivi Musicali", si esibisce il Trio Andrea Palladio. Info: https://www.amicimusicasavigliano.org/

VILLANOVA MONDOVÌ

VISITE A VILLA CORINNA

Domenica 9 novembre sarà possibile visitare il parco di Villa Corinna, con i seguenti orari: 10-12.30 e 14.30-17.30. Info: https://villacorinna.wixsite.com/home