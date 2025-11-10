Carmagnola, il Motoclub CCMotorday dona 15 divise ai ragazzi di Angeli di Ninfa

Venerdì 7 novembre 2025, presso la Locanda Casa Cavassa "Bar/Ristorante Inclusivo" di Carmagnola, si è svolta la consegna di 15 polo destinate ai ragazzi speciali dell'Associazione Angeli di Ninfa O.D.V., che operano come personale del locale.

Il ristorante è stato inaugurato ufficialmente il 26 giugno di quest'anno e vede protagonisti i ragazzi dell'associazione, impegnati quotidianamente nel servizio ai clienti.

La Sezione di Alba del Motoclub CCMotorday aveva già donato nel novembre 2024 un quantitativo di tele per pittura destinate ai laboratori dell'associazione. Quest'anno, venuta a conoscenza del desiderio da parte di Angeli di Ninfa di dotare il personale di una divisa ufficiale, la sezione albese ha deciso di realizzare il progetto insieme alla ditta Pedro's Art di Albaretto della Torre (CN), producendo 15 polo.

Nella serata di venerdì 7 novembre, una delegazione del motoclub guidata dal Capo Sezione Massimo Rainero e dal Vice-Capo Sezione Massimiliano Scagliotti, accompagnati da alcuni soci, si è recata a Carmagnola per la consegna delle divise. Ad accoglierli la vice presidente e responsabile dei Laboratori dell'associazione, Antonella Cavallini, insieme ai ragazzi impegnati nel servizio.

Le polo sono state consegnate ai ragazzi presenti che, felicissimi, le hanno indossate immediatamente continuando a servire i clienti del locale, compresa la delegazione del motoclub.

La Sezione di Alba del CCMotorday si augura di continuare questa fruttuosa collaborazione con l'Associazione Angeli di Ninfa e ringrazia la ditta Pedro's Art per il supporto fornito nell'acquisto delle polo donate.

La Locanda Casa Cavassa rappresenta un esempio virtuoso di inclusione sociale e lavorativa, offrendo ai ragazzi speciali dell'associazione un'opportunità concreta di crescita professionale e personale. Il sostegno del territorio, attraverso iniziative come quella del motoclub albese, contribuisce a consolidare questo importante progetto di inclusività.