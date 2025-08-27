Auto finisce nel fiume Stura a Roccasparvera, salvi i tre occupanti

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 agosto, intorno alle 13.30, sulla strada provinciale 121 all’altezza della centrale Men Power nel territorio del comune di Roccasparvera, dove un’auto con tre persone a bordo, dopo aver sbandato, è uscita di strada finendo nel fiume Stura.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Cuneo, con la squadra Saf specializzata nei soccorsi fluviali, che hanno provveduto a trarre in salvo gli occupanti rimasti all’interno del veicolo nell’acqua. Le tre persone, fortunatamente illese, sono state affidate alle cure del personale del 118 e trasferite all’ospedale Santa Croce di Cuneo per accertamenti.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco stanno procedendo al recupero del mezzo incidentato con l’ausilio di un’autoscala.

La Sp121 rimane chiusa fino al termine delle operazioni: per raggiungere Roccasparvera è consigliata la deviazione attraverso la SS 21 della Maddalena.