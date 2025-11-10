Educazione e bellezza: la scuola dell'infanzia di Piozzo si rinnova grazie al bando della Fondazione CRC

Un bellissimo esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza si è concretizzato presso la Scuola dell’Infanzia di Piozzo, dove sono stati montati i nuovi arredi finanziati dal bando della Fondazione CRC “Educare nel bello”, presentato dall’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva del sindaco Sergio Lasagna e del vicesindaco Sandro Scotto, che hanno voluto contribuire personalmente alle operazioni di montaggio, dimostrando grande attenzione e vicinanza al mondo dell’infanzia.

Un sentito ringraziamento va anche al falegname Roberto Ballauri, che ha gentilmente fornito il materiale necessario per il montaggio.

Il bando “Educare nel bello” nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi educativi rendendoli più accoglienti, funzionali e ispirati alla bellezza. L’intento è quello di offrire ai bambini ambienti armoniosi in cui crescere, imparare e sviluppare la propria creatività.

Segno tangibile di una comunità unita e solidale arriva anche dai cittadini: la scuola ha infatti ricevuto in dono una casetta da esterno, grazie alla generosa iniziativa della famiglia Giuseppe Ferrero. Un gesto che è stato accolto con grande gratitudine da tutto il personale scolastico, poiché questo dono arricchirà il nostro giardino e offrirà ai bambini nuove opportunità di gioco e socializzazione all’aria aperta.

Grazie al bando “Educare nel bello”, alla collaborazione tra istituzioni e alla generosità delle famiglie, la Scuola dell’Infanzia di Piozzo si conferma un luogo in cui educazione, cura e bellezza camminano insieme, a beneficio di tutti i bambini.