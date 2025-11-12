Cuneo, Boselli (Indipendenti) interroga la Sindaca: “Spese legali troppo alte, serve chiarezza sui pareri legali del 2025”

Durante il prossimo Consiglio comunale di Cuneo si discuterà un’interpellanza presentata dal consigliere e capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, che punta i riflettori sull’andamento delle spese legali del Comune per l’anno 2025.

Secondo i dati forniti dall’Assessore ai Servizi Legali, aggiornati al 27 ottobre, il Comune ha già impegnato 118.937 euro per ricorsi e 27.871 euro per pareri legali, per un totale iniziale di oltre 146 mila euro. A questi si è aggiunta una variazione di Bilancio approvata nell’ultimo Consiglio, che ha incrementato il capitolo di spesa di ulteriori 45.700 euro. Il totale complessivo degli impegni ammonta quindi a 194.481 euro nei primi dieci mesi del 2025.

Boselli, nella sua interpellanza, chiede alla Sindaca se non ritenga elevata tale spesa, in particolare quella riferita ai pareri legali, e sollecita chiarimenti pubblici nel corso del prossimo Consiglio comunale.