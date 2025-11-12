Incendio a Frabosa Sottana: le fiamme non desistono, resterà un presidio per la notte dei vigili del fuoco e Aib

Sono proseguite per tutto il pomeriggio di oggi, mercoledì 12 novembre, senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio scatenatosi lunedì 10 novembre nel Comune di Frabosa Sottana.



Molti i mezzi impiegati tra cui due elicotteri Heliwest e due Canadair che si sono alternati nel scaricare acqua sul rogo, mentre diverse squadre a terra coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) sono state altrettanto impegnate nel contenimento delle fiamme, che resistono senza segnali di indebolimento. Sul posto numerosi vigili del fuoco di Cuneo con squadre provenienti dai vari distaccamenti della provincia e i volontari delle squadre AIB (Anti Incendi Boschivi) provenienti da altri comuni della provincia come Frabosa Soprana, Peveragno, Priero, Chiusa di Pesio, Macra, Bra e Alba.

Divampato nella zona sopra all'abitato di Miroglio ha raggiunto la valle Ellero superando la valle Maudagna.



Le operazioni sono proseguite con intensità fino all'imbrunire, ma non riuscendo a giungere allo spegnimento e alla bonifica dell'area, resterà un presidio per la notte per il mantenimento del fronte del fuoco. L'attività riprenderà a pieno regime alle prime ore dell'alba di domani.