Spettacolo nel cielo della Granda: aurora boreale visibile da Vernante con il Monviso sullo sfondo

Non è la prima volta che accade, ma lo stupore resta sempre lo stesso. Nella notte tra l’11 e il 12 novembre 2025, attorno alle 4:40, il cielo sopra Vernante si è tinto di sfumature rosate e violacee: un’aurora boreale, visibile persino con il profilo innevato del Monviso sullo sfondo. La foto, scattata da Maurizio Dalmasso, è giunta in redazione come testimonianza di un fenomeno tanto raro quanto affascinante.

L’aurora boreale è un evento naturale che si verifica quando particelle cariche provenienti dal vento solare entrano in collisione con gli atomi dell’atmosfera terrestre, sprigionando luce. Solitamente è visibile nelle regioni polari, soprattutto in Scandinavia, Islanda, Groenlandia e Canada. Tuttavia, in particolari condizioni, come durante forti tempeste geomagnetiche o periodi di intensa attività solare, il fenomeno può spingersi verso latitudini più basse, rendendosi visibile anche nel Nord Italia.

Negli ultimi anni, complici le variazioni del ciclo solare, la “danza” delle luci boreali ha fatto più volte capolino nei cieli piemontesi, regalando a fotografi e appassionati momenti di pura meraviglia. Quello di Vernante è solo l’ultimo di una serie di avvistamenti che ricordano quanto il nostro pianeta sappia ancora stupire con i suoi spettacoli naturali.