Il presidente Paolo Demarchi lascia il Tribunale di Cuneo: guiderà la Corte d’Appello di Trento

E’ arrivata con una decisione assunta dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura riunitosi lo scorso 19 marzo la nomina di Paolo Giovanni Demarchi Albengo, attuale presidente del Tribunale di Cuneo, alla presidenza della Corte d’Appello di Trento.

Classe 1968, cuneese, diplomatosi allo Scientifico "Peano" di Cuneo prima della laurea in Giurisprudenza conseguita a Torino, in Magistratura dal 1995, Demarchi è presidente del Tribunale di Cuneo dal luglio del 2016, quando succedette a Paolo Perlo. Assunse l’incarico, ora giunto all’esaurimento del doppio mandato quadriennale previsto dalla normativa quale limite massimo provenendo dalla Cassazione, dove si occupava di cause civili dopo aver seguito, per cinque anni, il settore penale. È stato anche pretore ad Alba, quindi giudice civile e penale a Mondovì dal 1999 al 2011.

Nel maggio 2023 il suo nome era stato tra quelli in corsa per assumere la presidenza del Tribunale di Torino. Per un solo voto di differenza, tredici contro dodici, la scelta del plenum del Csm era caduta su Modestino Villani, già reggente dell’ufficio.

Si attende ora di conoscere le tempistiche con le quali Demarchi sarà chiamato ad assumere il nuovo incarico nella sede trentina e chi assumerà invece la guida del tribunale cuneese dopo il suo addio.