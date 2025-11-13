Bee a Villanova Mondovì: con Coldiretti una degustazione guidata di formaggi

Domenica 16 novembre a Villanova Mondovì, alla Fiera BEE, Coldiretti Cuneo presenta “Storie di uomini e di formaggi”, una degustazione guidata che mette al centro il racconto del territorio attraverso i suoi prodotti simbolo: i formaggi delle aziende del territorio e i vini sostenibili “The Green Experience”. L’appuntamento è alle ore 16.00 in piazza della Rimembranza.

Un maestro assaggiatore ONAF accompagnerà i partecipanti in un percorso sensoriale e narrativo che unisce i sapori della tradizione alla sostenibilità. Durante l’evento, i formaggi vaccini e ovicaprini, espressione della storia e della maestria dei produttori locali, verranno abbinati ai vini “The Green Experience” di un’azienda monregalese, prodotti nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

Ogni assaggio sarà occasione per raccontare storie di uomini e di prodotti, di agricoltori che, con il loro lavoro quotidiano, custodiscono il paesaggio e mantengono vive le radici agricole della provincia Granda.

“Con Storie di uomini e di formaggi vogliamo far conoscere al pubblico il valore umano e territoriale che sta dietro ogni prodotto – sottolinea Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì –. I nostri agricoltori sono i veri custodi del paesaggio e della biodiversità e attraverso il loro impegno garantiscono qualità, sostenibilità e identità ai sapori del nostro territorio”.

“Raccontare i formaggi e i vini significa raccontare le aziende che li producono, le scelte coraggiose e la passione che rendono possibile tutto questo – aggiunge Daniele Caffaro, Segretario Coldiretti di Zona Mondovì –. È da qui che passa il futuro dell’agricoltura, dal saper coniugare tradizione e innovazione, con lo sguardo rivolto alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle nostre comunità rurali”.