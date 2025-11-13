Manovra, allarme Lega per le imprese agricole: "L'articolo 26 rischia di bloccare i crediti d'imposta"

Il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega, interviene sulla Legge di bilancio chiedendo modifiche sostanziali all'articolo 26, ritenuto penalizzante per le imprese agricole italiane. La proposta arriva in un momento cruciale per il settore, che negli ultimi anni ha affrontato sfide significative tra pandemia, crisi economica e aumento dei costi di produzione.

"In fase di discussione della Legge di bilancio, come dipartimento chiediamo lo stralcio dell'articolo 26 e proporremo modifiche in tal senso. Per le imprese agricole è fondamentale una garanzia di compensazione dei crediti d'imposta con i versamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Tali realtà, già provate da crisi, pandemia e rincari, rischiano di trovarsi con crediti inutilizzabili e contributi da versare. Dal 2020 al 2025, le imprese agricole hanno creduto nelle politiche pubbliche, investendo tantissimi euro in tecnologie avanzate. Non possiamo permetterci di cancellare un meccanismo che ha sostenuto la modernizzazione del settore, minando la fiducia tra Stato e imprese", ha dichiarato il senatore Bergesio.