La nuova Casa e Ospedale di Comunità di Alba: ecco a che punto è e come sarà

Sta prendendo forma, passo dopo passo, il futuro della Casa e dell’Ospedale di Comunità di Alba, il grande progetto che cambierà il volto dell’ex complesso San Lazzaro e ridisegnerà la geografia della sanità territoriale cittadina. Dopo una lunga fase di preparazione e autorizzazioni, l’ASL CN2 ha infatti pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e i lavori, con scadenza fissata al 24 novembre 2025.

L’appalto, del valore di 20 milioni e 629 mila euro, è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della programmazione ex art. 20 della Legge 67/1988, e prevede la collaborazione del Comune di Alba in qualità di Centrale Unica di Committenza. È un tassello strategico nel piano delle cinque Case di Comunità dell’ASL CN2, ma per Alba assume un significato speciale: restituire nuova vita a uno dei luoghi più simbolici della città, trasformandolo in un polo moderno e accessibile di servizi di prossimità.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede la demolizione parziale degli edifici costruiti nel secolo scorso e la ricostruzione di un nuovo edificio lungo via Pietrino Belli, progettato in armonia con l’architettura storica del San Lazzaro. A questo si aggiungeranno interventi di manutenzione e rifunzionalizzazione sull’edificio monumentale, così da conservarne il valore architettonico e adattarlo ai nuovi standard funzionali.

L’insieme dei due corpi – storico e di nuova costruzione – consentirà di raggiungere la superficie necessaria alle attività sanitarie, amministrative e di accoglienza, con spazi pensati per garantire comfort, accessibilità e percorsi integrati. Il progetto comprenderà anche un edificio tecnico e la riqualificazione delle aree esterne, oggi chiuse o sottoutilizzate, che torneranno a essere parte viva del quartiere.

Particolare attenzione sarà riservata alle Centrali Operative Territoriali (COT), già attive nel territorio dell’ASL CN2, che avranno qui la loro sede principale. Le COT svolgono una funzione essenziale di coordinamento della presa in carico delle persone fragili, collegando servizi, medici di base, operatori e strutture sanitarie in un unico flusso di continuità assistenziale.

Secondo il cronoprogramma, dopo la scadenza del bando di fine novembre e la successiva fase di valutazione, si passerà rapidamente all’aggiudicazione dei lavori, con l’avvio del cantiere previsto nel corso del 2026. In queste settimane, l’ASL CN2 segnala una buona partecipazione di operatori economici ai sopralluoghi previsti dal capitolato di gara, segno dell’interesse concreto verso un intervento complesso e di alto profilo tecnico.

“Il percorso di realizzazione della Casa e Ospedale di Comunità di Alba procede secondo programma e vedrà la riqualificazione dell’edificio monumentale, mentre le strutture realizzate nel secolo scorso saranno parzialmente sostituite da un edificio di nuova costruzione, atto ad accogliere e ampliare, nel tempo, i servizi che l’azienda attualmente gestisce sul territorio cittadino” commenta il direttore Generale ASL CN2, Paola Malvasio.