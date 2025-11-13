 / Cronaca

Cronaca | 13 novembre 2025, 08:44

Cuneo, sequestrati 15 chili di tabacco illegale

Operazione delle Fiamme Gialle in due negozi del “quadrilatero”: i prodotti erano privi di contrassegno di Stato e documentazione sulla provenienza

Prosegue l’azione di contrasto ai traffici illeciti da parte delle Fiamme Gialle cuneesi, a tutela dei consumatori. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Cuneo hanno sequestrato circa 15 chilogrammi di tabacco per uso orale, illegalmente detenuti, in due esercizi commerciali cittadini.

Le ispezioni, condotte dal Gruppo Cuneo in due negozi di alimentari situati nel cosiddetto “quadrilatero”, hanno portato al rinvenimento di numerose confezioni di tabacco nascoste all’interno dei magazzini. La merce, risultata priva del contrassegno di Stato e della documentazione commerciale e fiscale attestante la legittima provenienza, è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Secondo quanto precisato dalle autorità, la vendita e la detenzione di tabacco per uso orale sono vietate sul territorio nazionale, e tali condotte configurano il reato di contrabbando di tabacchi lavorati. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli volto a contrastare il commercio illecito di prodotti non conformi alle norme di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della leale concorrenza tra imprese.

redazione

