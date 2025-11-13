Emozione per l’arrivo della Fanfara a cavallo del IV Reggimento Carabinieri di Roma

Atteso per questa sera a Saluzzo l’arrivo della squadra della Fanfara a cavallo del IV Reggimento Carabinieri di Roma.

Sono pronti anche gli box per i destrieri alla ex Caserma Musso.

Domani ( venerdì) la Fanfara a cavallo dell'Arma sarà protagonista assoluta nella ex Capitale del Marchesato, nell’interno dell’evento “Dalla cavalleria al fair play-Gentilezza e correttezza come strumenti di contrasto alla violenza di genere” una quattro giorni già iniziata questa mattina ( giovedì 13 novembre) al Castello della Manta, con il coinvolgimento dei più giovani in due momenti formativi: il battesimo della sella, il momento dedicato al rispetto del cavallo da parte dei più piccoli e un incontro per le superiori con lo scrittore Salvatore Giannella sul tema della violenza contro la donna.

Domani venerdì 14 novembre la Fanfara dei Carabinieri di Roma sarà accolta in mattinata al Museo storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo, per una visita guidata che ripercorrerà la storia dell’istituzione militare, legata ad un ceto nobiliare e ad un codice d'onore indicante generosità, lealtà e coraggio. Valori fatti centrali nell'iniziativa organizzata dalla sezione di Saluzzo dell’Associazione nazionale Carabinieri e dall’Associazione ippica dilettantistica «I Cavalieri dell’Ascia» di Caraglio, in collaborazione con il FAI castello della Manta e altri partner, valori attualizzati per sensibilizzare alla cultura del fair play e per essere strumento di prevenzione della violenza di genere.

A Saluzzo la Fanfara, composta da circa venti cavalieri, prenderà la scena alle 17,30 con una parata spettacolare alla quale non mancherà la mascotte ufficiale Briciola (la cagnolina meticcia che non teme i cavalli e il trambusto dei suonatori.

Il corteo - concerto dalla ex caserma Musso ( piazza Montebello) arriverà in piazza Vineis in piena isola pedonale. L’evento sarà completato da letture e interventi sui temi portandiera della iniziativa, in collaborazione con la Consulta delle Pari opportunità del Comune di Saluzzo, inserita nel “Calendario delle Dis-pari opportunità” con l’obiettivo di trasmettere ai giovani quell’insieme di valori come l’educazione al rispetto, alla parità e alla responsabilità.

La Fanfara per i quarant’anni del castello al Fai

Sabato, 15 novembre a Manta alle 10,30 si celebrerà in maniera solenne il quarantennale della donazione del Castello al FAI (Fondo per l’ambiente italiano) da parte della contessa Elisabetta Provana De Rege, donna generosa e coraggiosa che sarà ricordata in questo modo speciale.

La cerimonia che comprenderà la sfilata della Fanfara e il concerto nel parco vuole sottolineare il legame tra la nobiltà del gesto della donazione e i valori della cavalleria.

L’ultimo appuntamento sempre dedicato alla contessa De Rege “esperta amazzone e rappresentante del fair play” sarà domenica, 16 novembre alle 10 alle 12, con la seconda edizione della «Passeggiata a cavallo tra le vie di Natura e Cultura nella Biosfera del Monviso», con partenza dai castelli di Lagnasco fino al castello della Manta, 8 chilometri, tra i frutteti del Distretto del Cibo della Frutta e nel territorio del Mab Unesco Monviso.