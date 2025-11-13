"Quale futuro per la Provincia Granda?": conferenza socio-politica alla Casa del Quartiere Donatello

Si terrà domenica 23 novembre, alle ore 20:45, presso la Casa del Quartiere Donatello di Cuneo, la conferenza socio-politica dal titolo "Quale futuro per la Provincia Granda? Territorio d'eccellenza o nuovo Bronx?".
L'iniziativa, organizzata dopo una serie di incontri spontanei con la cittadinanza, si propone di affrontare le principali criticità del territorio cuneese, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della legalità e dello sviluppo socio-economico.
La conferenza vedrà la partecipazione di Fahrenheit2022, testata giornalistica online specializzata nell'analisi socio-politica dei fenomeni migratori, della sicurezza e della legalità.
Durante l'incontro saranno analizzati i principali fatti di cronaca giudiziaria della provincia, con l'obiettivo di stimolare un dibattito costruttivo sul ruolo delle istituzioni nella tutela della sicurezza dei cittadini.
Interverranno in qualità di relatori Luigi Cortese, Vice Direttore di Fahrenheit2022 e consigliere comunale di Montaldo Torinese; Mattia Taricco, consigliere comunale di Albaretto della Torre; Andrea Elia Rovera, giornalista.
L'evento, che si concluderà alle 22:45, è aperto gratuitamente alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili. La Casa del Quartiere Donatello si trova in Via Augusto Rostagni 23L a Cuneo.