Boves inaugura la mostra “Donne e motori”

Venerdì 21 novembre a Boves, in piazza Borelli, alle ore 17.30, presso la saletta Borelli, il Panathlon Club di Cuneo, con l’organizzazione dell’Associazione Donne per la Granda e il Patrocinio del Comune di Boves, inaugurerà la mostra “Donne e Motori”, non solo un affare maschile, ideata dalla professoressa Adriana Balzarini.

Spiega l’ideatrice: "Le donne non solo sono brave nella guida, ma hanno contribuito e contribuiscono con le loro invenzioni ed il loro intuito a rendere la guida più sicura e le auto più belle, accoglienti ed accattivanti. Donne creative dunque, donne intraprendenti coraggiose, donne finanziatrici, donne al servizio degli altri con la loro automobile, donne pilota, donne manager".

"La mostra - dice ancora la Presidente dell’Associazione Donne per la Granda Debora Cappellino - è composta da 24 pannelli fotografici e offrirà sicuramente ai visitatori, come lo è stato con grande successo ultimamente a Bra, Farigliano, Fossano e a Piasco, spunti profondi per una riflessione sui valori dello sport e pari opportunità, oltre ad uno spaccato storico e sarà visibile gratuitamente fino a domenica 23 novembre con i seguenti orari: venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato 22 e domenica 23 dalle ore 10 alle ore 12.30, e dalle 17 alle 19.30".