La comunità di Castagnito in lutto per la prematura scomparsa di Lucia Zuccaro

Lucia Zuccaro, il 18 novembre avrebbe festeggiato il 27° compleanno

Commozione nella comunità di Castagnito alla notizia della prematura scomparsa di Lucia Zuccaro, spentasi questa mattina, domenica 16 novembre.

Lucia avrebbe compiuto 27 anni tra due giorni, il 18 novembre. Otto mesi fa la diagnosi della malattia che non le ha lasciato purtroppo scampo.

La ragazza si è spenta presso l’hospice di Bra circondata dall’abbraccio della mamma Giancarla, del papà Secondo e della sorella Letizia, con Nicolò.

Insieme a loro, ne piangono la scomparsa gli amati nonni Luigi e Maria, Salvatore e Maria Teresa, gli zii, i cugini e il figlioccio Andrea.

Con loro i gruppi Operazione Mato Grosso, Oratorio e Caritas della Comunità di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

I funerali si svolgeranno presso Casa San Giuseppe a San Giuseppe di Castagnito martedì 18 novembre, alle ore 15.30 partendo dal Cottolengo di Alba, in via Vernazza 10, alle ore 14.45.

Le veglie di preghiera saranno celebrate domenica 16 novembre alle ore 20.30 presso la cappella del Cottolengo di Alba e lunedì 17 novembre alle ore 20.30 presso la Madonna del Divino Amore di frazione Baraccone a Castagnito.

La famiglia rivolge un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di Lucia.

Per suo volere, non fiori ma donazioni per le opere di carità dell'oratorio del Duomo di Casale Monferrato, come richiesto da Lucia

Chi scrive si stringe con affetto al dolore di Giancarla, Secondo e delle famiglie Gagliardi e Zuccaro.