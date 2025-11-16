 / Eventi

Eventi | 16 novembre 2025, 15:55

Michela Andreozzi al Cinema Lux di Busca per Schermi d'autore autunnali

La regista e attrice sarà ospite giovedì 20 novembre

Giovedì 20 novembre prossimo, sarà gradita ospite del Cineclub Méliès di Busca la regista e attrice MICHELA ANDREOZZI, che presenterà la sua nuova opera "UNICORNI".

Chi è Michela Andreozzi?
Regista, attrice, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana. Laureata in Filmologia presso il DAMS di Roma Tre, conclude gli studi con un corso di sceneggiatura tv alla Holden di Torino. Giovanissima inizia a lavorare con Boncompagni a Domenica In e Non è la Rai. Partecipa a numerose trasmissioni televisive tra cui Zelig, Quelli che il calcio e in radio su RDS. A teatro lavora con Gigi Proietti, Angelo Longoni, Federico Moccia, Pierfrancesco Favino, Max Tortora e Giampaolo Morelli. Il suo percorso spazia anche alla fiction, con La squadra, 7 vite, Il commissario Manara, Distretto di polizia. Al cinema debutta con Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo e partecipa a numerose commedie, dirette da Fausto Brizzi, Massimiliano Bruno, Paolo Ruffini e Volfango De Biasi. Come sceneggiatrice firma Pane e burlesque, Sconnessi, Compromessi sposi e Un matrimonio mostruoso. Nel 2024 conduce il Prime Original Pensati Sexy con Diana Del Bufalo e Raoul Bova. Cura inoltre la rubrica La posta del cuore ed altri organi vitali sul mensile Molto Donna del quotidiano Il Messaggero.

c.s.

