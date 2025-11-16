A Racconigi la serata con l'europarlamentare Giovanni Crosetto su Europa, economia, impresa e innovazione

Grande successo per la serata dedicata a Europa, economia, impresa e innovazione, svoltasi ieri presso la sala conferenze del Comune di Racconigi. L’evento, promosso con la collaborazione del gruppo parlamentare europeo ECR, di cui Fratelli d’Italia fa parte, ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico, con una sala gremita e un clima di grande attenzione e interesse.

Protagonista della serata l’On. Giovanni Crosetto, europarlamentare di FdI, intervistato dal Sindaco di Marene Alberto Deninotti in un confronto diretto e senza filtri sui temi dell’economia reale, dell’euro digitale, della finanza e delle criptovalute. Nessuna demagogia, nessun discorso astratto: un approccio moderno, chiaro e pragmatico per spiegare in modo semplice argomenti complessi e parlare di politica vicina ai cittadini e alla realtà.

“Si è svolta la serata dedicata a Europa, economia , impresa ed innovazione - commenta il Deninotti -. Ho avuto il piacere di intervistare l’On. Giovanni Crosetto, affrontando temi molto concreti: finanza, economia reale, euro digitale e criptovalute. Nessuna demagogia, nessun discorso astratto: abbiamo scelto un approccio moderno, chiaro e pragmatico, per spiegare in modo semplice argomenti complessi e parlare di politica vicina ai cittadini e alla realtà.”

Numerosi e autorevoli gli interventi istituzionali: sono intervenuti l’On. Monica Ciaburro, il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, il Sindaco di Racconigi, che ha fatto gli onori di casa, e il Segretario Regionale di Fratelli d’Italia, On. Fabrizio Comba. Ha partecipato anche il Consigliere Provinciale Giovanni Pulitano, che ha portato i saluti dell’Assessore Regionale Paolo Bongioanni, impegnato all’estero per conto della Regione.

L’On. Monica Ciaburro ha portato il saluto istituzionale, sottolineando come l’Italia sia sempre più centrale nello scenario internazionale e debba giocarsi un capitolo fondamentale grazie alla credibilità costruita dal Governo Meloni. Questo nuovo ruolo rappresenta un’opportunità strategica per tutte le sfide future che il Paese dovrà affrontare.

Presente anche il Senatore Marco Perosino, recentemente entrato a far parte di Fratelli d’Italia, che ha già iniziato a partecipare attivamente alla vita politica del partito sul territorio.

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, William Casoni, ha evidenziato come una partecipazione così massiccia dimostri la vitalità del movimento come non si vedeva da tempo. Ha annunciato che seguiranno altre iniziative con l’europarlamentare Giovanni Crosetto in diverse località della provincia, sempre su tematiche capaci di coinvolgere e interessare un pubblico ampio e trasversale.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento, confermando l’impegno di Fratelli d’Italia nel costruire una proposta politica seria, vicina al territorio e orientata al futuro.