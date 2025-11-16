 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 10:49

Revello, coppia intossicata da monossido di carbonio: muore la donna e l'uomo finisce in ospedale

Nulla da fare per la 69enne, mentre il 75enne è stato trasportato in codice rosso a Savigliano

A Revello sono state rinvenute due persone di nazionalità cinese rimaste intossicate da monossido di carbonio.  I fatti in via Santa Croce, una strada che sale verso il Montebracco subito dopo il centro abitato verso la frazione Morra San Martino in direzione Rifreddo.

Sul posto il servizio di emergenza regionale 118 per la presa in carico. La donna, 69 anni, è deceduta. L'uomo, 75enne, è stato trasportato all'ospedale di Savigliano in codice rosso.

Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo e i Carabinieri per i rilievi del caso.

I corpi sono stati ritrovati a terra privi di senso e dopo le consuete manovre di rianimazione per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'allarme alle 10 di questa mattina, domenica 16 novembre, quando si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Redazione

