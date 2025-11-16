Il liceo de Amicis alla Colletta Alimentare: "Un gesto che scalda il cuore"

Sabato 15 novembre il liceo de Amicis di Cuneo ha partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, insieme a migliaia di volontari in tutta Italia. Gli studenti delle classi 5I, 5M e 4P ad indirizzo economico sociale e scienze umane, hanno voluto dare il loro contributo per una causa importante.

Coordinati dalla dott.ssa Franca Giordano, ex provveditore agli studi e supportati dalle prof.sse Cinzia Garino e Antonella Pulvirenti, gli studenti si sono organizzate a turno per essere presenti per tutta la giornata nei supermercati della grande distribuzione. Il loro compito era semplice ma fondamentale: invitare le persone a donare parte della loro spesa per aiutare chi si trova in difficoltà.

“Fin da subito ci siamo resi conto che non era solo una raccolta di alimenti, era molto di più, con una grande valenza sociale – dicono le studentesse con le prof.sse Garino e Pulvirenti -. Era parlare con le persone, accogliere sorrisi, rispondere a domande, ringraziare chiunque decidesse di fare anche un piccolo gesto. Era sentire che stavamo facendo qualcosa di concreto per gli altri. Questa esperienza ci ha insegnato che l’altruismo non è un concetto astratto, ma un’azione quotidiana; che il senso di appartenenza nasce quando ci si mette davvero in gioco; che essere cittadini significa anche partecipare attivamente alla vita della comunità; che lavorare insieme, anche tra classi diverse, crea unità e collaborazione”.L’adesione è stata altissima. Continuano:“quando le professoresse ci hanno proposto l’iniziativa, molti di noi si sono offerti subito. Ci siamo organizzati in autonomia, dividendo i turni dall’apertura alla chiusura dei punti vendita. Siamo tornati a casa stanchi, ma orgogliosi, di aver dedicato una giornata a chi ha bisogno, di aver rappresentato la nostra scuola con responsabilità, maturità e cuore”. Il loro

La Colletta Alimentare ci ha ricordato che un piccolo gesto può diventare un grande aiuto, soprattutto quando è condiviso.