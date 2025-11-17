A Dronero l’ultimo saluto a Mario Maisa, ex titolare dello storico bar Oriente

Sono in tanti a Dronero i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte di Mario Maisa, ex titolare dello storico bar Oriente in via Roma.



Nato il 27 ottobre 1940, da neanche un mese aveva compiuto 85 anni e la sua vita ripercorre anche un pezzo di vita della cittadina. Originario della frazione Monastero, il signor Maisa era stato per alcuni anni il guardiano di uno dei fiori all’occhiello del tempo: la Fabbrica Falci di Dronero, l’unica attualmente ancora attiva in Europa. Successivamente poi, nel 1980, insieme alla moglie Margherita aveva invece rilevato lo storico locale in centro ed iniziato così la sua nuova attività.



Era una persona a modo il signor Maisa, molto conosciuta e gentile, da sempre un gran lavatore. Il bar Oriente, un punto di riferimento non soltanto per i droneresi, per anni era stato sede anche de “Il Drago”, storico giornale di Dronero, nonché dell’associazione Pescatori. Ogni giorno erano tantissimi i clienti ed i sorrisi condivisi.



Il signor Maisa era inoltre membro del Gruppo Alpini di Dronero: affezionatissimo al gruppo, fino a quando gli era stato possibile, partecipava sempre alle varie adunate. Marito, padre e nonno amorevole, resterà nel cuore della moglie Margherita, dei figli Fausto e Manuela, della nuora Monica, del genero Danilo, dei nipoti Lorenza, Silvia, Elisa e Sofia, dei fratelli Michele e Giampiero e di tutti i parenti.



I funerali avranno luogo domani pomeriggio, martedì 18 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia di Dronero. Qui questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.