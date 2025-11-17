 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 12:11

Resta in pericolo di vita il 75enne intossicato dal monossido nella sua casa di Revello

L'uomo è ancora ricoverato in Terapia intensiva a Savigliano. La moglie è deceduta

La casa dove è avvenuto il fatto

E' ancora ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Savigliano, intubato, il 75enne di nazionalità cinese rimasto intossicato dal monossido di carbonio e rinvenuto in fin di vita ieri mattina nella sua abitazione in via Santa Croce a Revello. 

La moglie, classe 1956, Zhou Aiyue, all'arrivo dei soccorsi, era già deceduta. Per lei non c'è stato nulla da fare. 

L'uomo già ieri mattina, trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, è stato sottoposto ad una seduta di ossigenoterapia iperbarica, trattamento al quale è stato nuovamente sottoposto oggi 17 novembre. 

Al momento resta in pericolo di vita, così come non è stata sciolta la prognosi. 

La coppia abitava in quella casa da poco, l'avevano acquistata di recente, come spiega il sindaco di Revello Paolo Motta, che non conosceva la coppia né l'aveva mai vista. 

"Non risulta che fossero residenti. Mi hanno detto che erano proprietari dell'immobile, che si trova in una stradina che sale al Montebracco, un po' isolato. Mi spiace per quanto accaduto, ma qui in paese nessuno sa chi fossero".


 

Barbara Simonelli

