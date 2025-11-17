 / Curiosità

Curiosità | 17 novembre 2025, 17:15

Il "Cholo" fa tappa nelle Langhe: l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone a "La Ciau del Tornavento"

Il rinomato ristorante stellato di Treiso ha ricevuto la visita di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid ed ex giocatore, tra le altre, di Lazio e Inter, nonché papà di Giovanni, attuale attaccante del Torino

Diego Simeone

Ancora una volta un campione dello sport fa tappa nelle Langhe, nello specifico a "La Ciau del Tornavento" di Treiso.

Il rinomato ristorante stellato, nel weekend, ha ricevuto la visita di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid ed ex giocatore, tra le altre, di Lazio e Inter.

Un'occasione, verosimilmente, per incontrare il figlio Giovanni, attualmente in forza al Torino e fermo per infortunio. Ma di sicuro anche per godersi le leccornie preparate da Maurilio Garola e Marco Lombardo (quest'ultimo immortalato, nella foto, accanto al "Cholo").

Il locale si conferma molto "gettonato" nell'ambiente calcistico: di recente erano stati a pranzo gli juventini Giorgio Chiellini, Manuel Locatelli e Mattia Perin.
 

redazione

