E' Oscar Gaschino l'uomo trovato morto sotto il ponte della ferrovia a Fossano

E' Oscar Gaschino l'uomo trovato morto questa mattina sotto il ponte della ferrovia a Fossano. Avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 12 agosto.

Sposato con Nicoletta Sarvia e padre di tre figli di 24, 21 e 17 anni, lavorava come operatore di magazzino alla Mac Stamp Srl. Ma, soprattutto, era un atleta, un runner appassionato soprattutto di lunghe distanze, sia su strada che in montagna. La sua grande passione, che lo ha accompagnato anche nei suoi ultimi momenti di vita, questa mattina, quando è uscito di casa per andare a correre.

Istruttore e allenatore di atletica, in forze all'ASD Sportification fossanese, aveva partecipato a tante competizione, tra le quali la 100 chilometri del Passatore, per ben tre volte. Ed è da quella gara che prendiamo la foto che esprime la sua gioia nell'averla chiusa, a giugno dello scorso anno.

La morte dell'uomo ha suscitato un enorme cordoglio in città e nel mondo dei runners di tutta la provincia. Uno sport dove le persone si vedono a tutte le gare, si conoscono, si sostengono e, al traguardo, condividono emozioni e soddisfazione, davanti ad un piatto di pasta.

Profondamente addolorato il presidente di Sportification Daniele Ghigo. "Siamo tutti sconvolti. Oscar era nel direttivo della società da diversi anni. Ha fatto tanto per tutto il movimento di Sportification, a cui si è dedicato con passione e dedizione, sempre presente alle gare anche in veste di volontario. Ci mancherà moltissimo e mancherà a Fossano, città per la quale ha fatto davvero tanto. A nome mio e di tutto il movimento di Sportification, porgo le più sentite condoglianze a Nicoletta, sua moglie, e ai suoi figli. Ci stringiamo al dolore della famiglia in un momento che richiede solo silenzio e rispetto".

Affranto il sindaco Dario Tallone. "Una notizia davvero tragica per tutta la comunità fossanese, dove Oscar era molto conosciuto e stimato. Siamo tutti sgomenti. Oscar era un esempio di passione e dedizione per lo sport anche per i ragazzini più giovani. Non posso che porgere, a nome di tutta l'amministrazione, le più sentite condoglianze alla sua famiglia".

L'uomo, oltre alla moglie e ai tre figli, lascia i genitori e un fratello più giovane.