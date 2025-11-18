Cuneo si veste di barocco e si prepara ad un mese di eventi e spettacoli con IllumiNatale 2025

La magia del Natale a Cuneo torna con una veste inedita e sontuosa: IllumiNatale 2025 si ispira all'eleganza e allo sfarzo del periodo Barocco. Il programma completo delle iniziative, che si estenderanno fino all'Epifania, è stato presentato questa mattina (martedì 18 novembre) nella sala Giunta del Palazzo municipale ed è disponibile sul sito https://www.cuneoilluminata.eu/programma

Il tema Barocco, che ha profondamente influenzato arte, moda, musica e filosofia, guiderà il design delle nuove luminarie già parzialmente installate, promettendo un'atmosfera di fascino e splendore in tutta la città. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 6 dicembre alle 17 in piazza Galimberti con l'accensione dell'albero e delle luci.

L'evento sarà aperto da “Illusion”, uno spettacolare aerial chandelier and acrobatic performance della compagnia Stardust di Torino. Tra luccicanti gocce di cristallo, trapezisti si esibiranno su un lampadario aereo in numeri acrobatici per far rivivere l'antico splendore barocco.

Tanti gli appuntamenti in programma per tutto il periodo delle festività.

Tra le novità dell’edizione 2025, oltre al grande spettacolo inaugurale, la Cena al Buio di sabato 13 dicembre al ristorante Il Grill del Lovera, evento realizzato in collaborazione con l’U.N.I.Vo.C., associazione di volontari che collabora con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti a cui andrà il ricavato della serata (55 euro a persona, prenotazioni al numero 0171-690420) e lo spettacolo piromusicale a tempo di musica in programma in piazza Galimberti per la sera di Capodanno.

Inoltre, nel fine settimana dell’Immacolata, in largo Audiffredi, sarà allestito un albero di Natale di 3 metri alimentato completamente da biciclette arricchito dal laboratorio didattico “Ricicla e brilla” e dallo spettacolo della compagnia Mulino ad Arte: “Storie sotto l’albero”, momenti di narrazione suggestivi che coinvolgeranno i bambini presenti.

Chiunque potrà pedalare sulle bici messe a disposizione per illuminare l’albero, un’iniziativa promossa dal comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine che mira a far risparmiare ben nove tonnellate di CO2. Con “Luminarte: dove la musica diventa arte”, sabato 20 dicembre ci sarà la possibilità di partecipare a visite guidate serali alla mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione” presso il Complesso Monumentale di San Francesco, seguita da un concerto di musica barocca a lume di candela nel chiostro del Museo, organizzato dal Comitato Cuneo Illuminata in collaborazione con Fondazione CRC, associazione culturale Felix, Promocuneo e Conitours.

Dopo il successo degli scorsi anni, nei sabati che precedono il Natale torneranno gli spettacoli luminosi itineranti e i mercatini di manufatti hand-made di artigiani creativi a cura dell’associazione Made in Cuneo in via Roma, presenti alla manifestazione sin dalla prima edizione. Confermati anche i laboratori e le letture animate per bambini al Museo civico e al Museo Diocesano San Sebastiano i concerti “Tre cori in tre chiese” nelle parrocchie del centro storico. E poi ancora la possibilità di fare un giro sulla carrozza di Babbo Natale e i suoi Elfi (il ricavato sarà devoluto all’associazione Ariaperta che si occupa del reinserimento sociale dei detenuti nel Carcere di Cuneo), i festeggiamenti per la Befana del Vigile, la Babbo Run, il Natale al Parco, la discesa acrobatica di Babbo Natale dalla facciata laterale del Palazzo Municipale, il Gioco della Stella, le visite guidate alla scoperta della città e dei presepi ospitati nelle chiese.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative, è stato consegnato alla Delegazione FAI di Cuneo un assegno di 5.000 euro, ricavato della cena "Milleluci nel piatto" organizzata in luglio dall'Associazione Comitato Cuneo Illuminata, Associazione We Cuneo e Conitours. Il contributo sarà utilizzato per il recupero dei tendaggi verde speranza dell'unica camera da letto del Castello di Manta e per riaprire due finestre nel lato interno della corte, oggi murate.

IllumiNatale è organizzato dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, composta da: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, WeCuneo, Confartigianato Cuneo, Conitours e Promocuneo. Con il patrocinio di: Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo. Con il sostegno di: Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Intesa San Paolo, ATL del Cuneese, Gruppo Iren/Egea. Partner: Stella SPA, Olimac, , Garelli Automobili, Concessionario Gino spa, Concessionaria Kia Vento Cuneo, Associazione Made in Cuneo, Casetta delle Bontà. Partner tecnici: Confartigianato, Conitours, Castelmar, Ribero Gru, Copro, Merlo, Publiland, Studio Archigeo, Visualgrafika, Open Baladin Cuneo, Edilizia Acrobatica, Fiori Fantastici. Grazie a: Coro delle voci bianche e giovanile Academia Montis Regalis (Mondovì), Società Corale Città di Cuneo, Coro Polifonici del Marchesato (Saluzzo), ASD Dragonero, Il Podio, Museo Civico, Museo Diocesano, Zippi Zabaione, U.N.I.Vo.C. Cuneo, Feliz Impresa Culturale e Creativa, Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Comando Vigili Urbani di Cuneo. In collaborazione con Associazione WeCuneo.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 5 DICEMBRE

OPEN CHRISTMAS: ACCENDIAMO IL NATALE

Dalle ore 16.00 | Piazza Foro Boario

Laboratori per bambini, carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, cassetta per le lettere a Babbo Natale, omaggio di Beerbrulè, cioccolata calda e zucchero filato, castagnari di Roccavione, maxi Babbo Natale alto 10 metri.

Ore 18.00 Accensione dei 130 alberelli solidali della piazza, animazione musicale con Palcoscenico Performing Art Center - A cura di Open Baladin Cuneo, ATL e Coldiretti Cuneo

Il ricavato dei pacchi solidali di Natale sarà interamente devoluto all’Associazione Palcoscenico Performing Art di Cuneo.

SABATO 6 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE MADE IN CUNEO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

VISITA GUIDATA: STEMMI, SIMBOLI E INSEGNE STORICHE

14.30 | Piazza Foro Boario – sede Conitours | 5,00-10,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo con merenda finale – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

LABORATORIO “ASPETTANDO IL NATALE”

Ore 15.00 e 16.30 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per famiglie con bambini 5-12 anni (2 turni su prenotazione – 60 minuti a turno) per accompagnare i più piccoli verso la festa più magica dell’anno in un percorso da condividere con tutta la famiglia. Armati di colla, legnetti, stoffa e tanti colori i bimbi costruiranno costruito insieme il loro personale calendario dell’avvento. Le attività svolte costituiscono un prezioso bagaglio per vivere insieme il tempo dell’Avvento e continuare il percorso avviato in museo anche tra le mura domestiche - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano.

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

ALBERO A PEDALI E LABORATORIO PER BAMBINI “RICICLA & BRILLA”

Dalle ore 15.00 | Largo Audiffredi

Un’installazione spettacolare e sostenibile che si accende solo grazie all’energia prodotta dai cittadini, coinvolgendo famiglie, bambini e adulti in un’esperienza di festa e condivisione.

Laboratorio didattico per bambini “Ricicla & Brilla: crea il tuo addobbo di Natale!” con i Green Guys per addobbare l'albero - Prenotazioni: https://forms.gle/k3nGhFMFFJtiontS6 - A cura del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine





INAUGURAZIONE ILLUMINATALE

17.00 | piazza Galimberti

Saluti delle autorità

GRANDE SPETTACOLO INAUGURALE E ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE

17.30 | piazza Galimberti

AERIAL CHANDELIER and ACROBATIC PERFORMANCE, spettacolo “ILLUSION” della Compagnia Stardust

L’eleganza di un’epoca antica dove si contemplano lussuose performance acrobatiche, armonioso unisono di corpi mano a mano. Uno spettacolo sontuoso avvolto dallo splendore di luccicanti gocce di cristallo. Raffinate evoluzioni aeree fanno rivivere l’antico splendore di un’epoca tra fascino e sontuosità dove sfarzo e lusso avvolgeranno gli spettatori attraverso numeri acrobatici e discipline aeree che uniscono acrobazie di trapezisti su un lampadario aereo acrobatico

APPUNTAMENTI IN MUSICA "IN DULCI JUBILO, ORA CANTATE E SIATE LIETI!"

ore 21.00 | Chiesa di San Sebastiano

Ingresso libero fino a esaurimento posti - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

DOMENICA 7 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

10.00-13.00 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

ALBERO A PEDALI CON SPETTACOLO PER BAMBINI

15.00-19.0 | Largo Audiffredi

Un’installazione spettacolare e sostenibile che si accende solo grazie all’energia prodotta dai cittadini, coinvolgendo famiglie, bambini e adulti in un’esperienza di festa e condivisione.

Ad arricchire la proposta, alle ore 17.00, spettacolo della compagnia Mulino ad Arte: “Storie sotto l’albero” – momenti di narrazione suggestivi che coinvolgeranno i bambini presenti - a cura di Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine

LETTURA ANIMATA "NATALE, DA NORD A SUD: STORIE DIVERSE, LO STESSO CALORE

ore 16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Lettura animata per famiglie con bambini 3-12 anni (durata 60 minuti) - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

LUNEDI’ 8 DICEMBRE

BABBO RUN

15.00 | Piazza Foro Boario | 5,00 €

Camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, partenza e arrivo in piazza, Beerbrulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo - A cura di: Il Podio Sport, ASD Dragonero, in collaborazione con Open Baladin Cuneo. Info: www.dragonero.org - iscrizioni direttamente al ritrovo il giorno della corsa (dalle ore 14.30), omaggio natalizio ai primi 100 iscritti

ALBERO A PEDALI

15.00-19.00 | Largo Audiffredi

Un’installazione spettacolare e sostenibile che si accende solo grazie all’energia prodotta dai cittadini, coinvolgendo famiglie, bambini e adulti in un’esperienza di festa e condivisione – a cura di Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine

3 CORI IN 3 CHIESE

17.00 | Chiesa S. Sebastiano, Chiesa S. Ambrogio, Chiesa S. Maria

Il Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), il Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano) e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero) si esibiranno a rotazione nelle tre chiese, così il pubblico potrà godersi un’intera serata di musica. Il concerto si concluderà davanti in piazza Galimberti con un momento musicale dei tre cori uniti. Scegli dove accomodarti e gustati l’emozionante concerto!

MARTEDI’ 9 DICEMBRE

CUNEO DA GUSTARE: TOUR DEL CENTRO STORICO E DEGUSTAZIONI AL MERCATO

10.00 | Piazza Foro Boario | 25,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo, con degustazione finale di prodotti tipici presso i banchi del mercato coperto – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

SABATO 13 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE MADE IN CUNEO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

LABORATORIO “LE RENNE IN FESTA”

10.30 | Museo Civico Cuneo | 5,00 €

Laboratorio per bambini 3-8 anni dedicato alla creazione di una decorazione natalizia. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

​Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

VISITA GUIDATA: CUNEO BAROCCA

14.30 | Piazza Foro Boario – sede Conitours | 5,00-10,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo con merenda finale – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

LABORATORIO “LE LUCI DELLA FESTA”

Ore 15.00 e 16.30 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per bambini 5-12 anni (2 turni su prenotazione – 60 minuti a turno). Non c’è nulla di natalizio come le decorazioni e le luci che abbelliscono la casa e l’albero. In questo laboratorio i bambini costruiranno essi stessi il proprio decoro luminoso, con nastri e brillantini senza dimenticare il vero festeggiato: Gesù bambino. - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

​SPETTACOLI LUMINOSI ITINERANTI

16.30-18.30 | Via Roma, Corso Nizza

Spettacoli itineranti “White Sensation”

CENA AL BUIO

20.00 | Via Roma c/o Ristorante Il Grill del Lovera

Cena benefica a favore dell’U.I.C.I. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sez. di Cuneo.

Udito, olfatto, tatto e gusto si amplificheranno per trovare un nuovo approccio al cibo e comprendere così cosa significa vivere il momento del pasto quando si è privati della vista. Il menù è a SORPRESA: 4 portate semplici e gustose da degustare ad occhi chiusi ed al buio – in collaborazione con il Ristorante Il Grill del Lovera e l’U.N.I.Vo.C. Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi

Euro 55,00 a persona tutto incluso. Posti limitati.

Info e prenotazioni: Ristorante Il Grill del Lovera tel 0171/690420

DOMENICA 14 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

Dalle ore 10.00-13.00 e dalle 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

LETTURA ANIMATA "NOTTE DI LUCI"

ore 16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Lettura animata per famiglie con bambini 3-12 anni (durata 60 minuti) - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

CACCIA AI TESORI DEL NATALE

Dalle ore 15.00 | Largo Audiffredi | 5,00 € a persona

Caccia al tesoro per bambini e famiglie – promozioni per famiglie o gruppi - A cura dell’Associazione Y Events APS

Info: yevents23@gmail.com - tel. 3471939278

MARTEDI’ 16 DICEMBRE

CONCERTO “REI E PASTRES, UNA VEGLIA OCCITANA”

21.00 | Sala S. Giovanni

Concerto del gruppo QuBa Libre quartet

Simonetta Baudino - ghironda, cornamusa

Paola Lombardo - voce

Antea Bongiovanni - percussioni, flauto traverso

Giuseppe Quattromini - chitarra, fisarmonica, flauto dolce, narrazioni

A cura del Comune di Cuneo

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE

CONCERTO “IL BLUES NELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA”

21.00 | Teatro Toselli

BLUES IT STUDIO Roby Bella in Concerto - A cura del Comune di Cuneo

VENERDI’ 19 DICEMBRE

NATALE AL PARCO 2025

16.45-19.45 | La Casa del Fiume (P.le W. Cavallera n. 19) | 5,00 €

Nell’ambiente fatato del Parco fluviale Gesso e Stura, un percorso tra natura e fantasia che invita grandi e piccini a vivere il Natale insieme a Scrooge e ai quattro Spiriti, in un viaggio tra rivelazioni e incanto. Lo Spirito del Bosco accompagnerà le famiglie alla scoperta della vera ricchezza che è nel tempo condiviso e nella gratitudine - A cura di Parco fluviale Gesso e Stura

Info e iscrizioni: www.parcofluvialegessostura.it

APPUNTAMENTI IN MUSICA: CORO GOCCIOLINE E CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE

ore 20.30 | Chiesa di San Sebastiano

Ingresso libero fino a esaurimento posti - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

SABATO 20 DICEMBRE

TROVAROBE

08.00-18.00 | Piazza Europa

Mercatino di antichità e collezionismo

MERCATINI DI NATALE MADE IN CUNEO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

VISITA GUIDATA: CUNEO POP ART

14.30 | Piazza Foro Boario – sede Conitours | 5,00-10,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo con merenda finale – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

LABORATORIO “CHI C’E’ IN QUELLA GROTTA?”

Ore 15.00 e ore 16.30 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per bambini 5-12 anni (2 turni su prenotazione – 60 minuti a turno). La storia della nascita Gesù è conosciuta da tutti, ma i racconti scritti per l’occasione permettono di esplorare ogni volta un diverso punto di vista... con un po’ di fantasia e un aiuto dalle sacre scritture andremo dunque alla scoperta della Natività da una nuova prospettiva! - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

SPETTACOLI LUMINOSI ITINERANTI

16.30-18.30 | Via Roma, Corso Nizza

Spettacoli itineranti “Magic Christmas”

LUMINARTE: DOVE LA MUSICA DIVENTA LUCE

dalle ore 20.30 | Complesso Monumentale di San francesco

Visite guidate serali alla mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione" promossa dalla Fondazione CRC e Intesa San Paolo. A seguire musica Barocca a lume di candela nel chiostro del Museo. In collaborazione con Fondazione CRC, Feliz Impresa Culturale e Creativa, Promocuneo e Conitours.

Per info e prenotazioni: www.fondazionecrc.it - info@fondazionecrc.it

DOMENICA 21 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

10.00-13.00 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta

LETTURA ANIMATA "NINNA NANNA DI PRATO E DI FIENO"

ore 16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Lettura animata per famiglie con bambini 3-12 anni (durata 60 minuti) - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

BABBO NATALE ACROBATICO ARRIVA DALL'ALTO

16.00 e 17.00| Largo Audiffredi (Palazzo Comunale)

Babbo Natale acrobatico e i suoi amici Elfi arriveranno dall'alto e distribuiranno dolcetti e caramelle a tutti i bambini

APPUNTAMENTI IN MUSICA: "ARMONIE PER LA NATIVITA'"

ore 21.00 | Chiesa di San Sebastiano

Ingresso libero fino a esaurimento posti - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano - Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it – tel. 353 4261755

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE ORCHESTRA FFM CLASSICA

21.00 | Teatro Toselli

Concerto di Natale dell’Orchestra della Fondazione Fossano Musica Classica – Direttore M° Aldo Salvagno.

Nata nel 2018 dalla sinergia del Dipartimento di Musica Classica della Fondazione Fossano Musica e sostenuta dal prezioso contributo del M° Julius Kalmar, l’Orchestra FFM Classica è un laboratorio sinfonico stabile in cui docenti e studenti suonano fianco a fianco sulle partiture originali dei grandi maestri. Questo modello coniuga professionalità e inclusione: lo studio individuale e di sezione confluisce nelle prove d’insieme fino al concerto, offrendo un percorso formativo completo e un forte valore civico e sociale - A cura del Comune di Cuneo

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE

​

BABBO NATALE IN PIAZZA GALIMBERTI

Dalle ore 15.00 | Piazza Galimberti

Intrattenimento per bambini - A cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo

​

VENERDI’ 26 DICEMBRE

GIOCO DELLA STELLA

15.00-19.00 | Piazzetta Teatro Toselli

Appuntamento tradizionale per vivere la festa del Natale in un pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, parole e teatro, per tutti - A cura della Compagnia Il Melarancio. Info: www.melarancio.com

SABATO 27 DICEMBRE

TROVAROBE

08.00-18.00 | Piazza Europa

Mercatino di antichità e collezionismo

VISITA GUIDATA: CUNEO MUSICALE

14.30 | Piazza Foro Boario – sede Conitours | 5,00-10,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo con merenda finale – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

CONCERTO DI CAPODANNO

ore 22.00 | Teatro Toselli

Concerto dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Josè Ferreira Lobo, presenta Alfonso De Filippis. Brindisi nel foyer - A cura di Promocuneo

Info e biglietti: www.promocuneo.it - 333 4984128

CAPODANNO IN PIAZZA FORO BOARIO

dalle ore 22.30 | Piazza Foro Boario

Buon Compleanno - 20 ANNI- Edizione speciale con il gruppo live BORDERLINEROCKHITS and friends + brindisi di mezzanotte + LOVE HIT 2000 con REGHE’N’ROLLA and JULY B. Party Music Dj Set, animazione e gadget - A cura di Associazione All 4U, in collaborazione con Open Baladin Cuneo

Info: www.all4u.it

SPETTACOLO PIROMUSICALE DI CAPODANNO

ore 24.00 | Piazza Galimberti

Un elegante spettacolo piromusicale per festeggiare il nuovo anno fra luci, colori e musica

SABATO 3 GENNAIO

LABORATORIO “HAPPY EPIFANIA”

10.30 | Museo Civico Cuneo | 5,00 €

Laboratorio per bambini 3-8 anni dedicato alla creazione di un divertente strumento "befanesco": la scopa spazzatutto. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

VISITA GUIDATA: CAFFE’ E GOLOSITA’ CUNEESI

14.30 | Piazza Foro Boario – sede Conitours | 5,00-10,00 €

Visita guidata del centro storico di Cuneo con merenda finale – a cura di Conitours

Per info e iscrizioni: www.cuneoalps.it

MARTEDI’ 6 GENNAIO

BEFANA DEL VIGILE

14.00-18.00 | Piazza Foro Boario

Intrattenimento ed educazione stradale per bambini: percorso con biciclette e moto elettriche, rilascio dell'attestato finale con gadget e merenda offerti a tutti i partecipanti. Durante l'evento saranno raccolti fondi che verranno devoluti all'associazione Voglia di crescere, realtà che opera all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo – A cura di Polizia Locale di Cuneo

E INOLTRE…

MOSTRA “LA GALLERIA BORGHESE. DA RAFFAELLO A BERNINI. STORIA DI UNA COLLEZIONE”

mar-ven 15.30-19.30, sab-dom 10.00-19.30 | Complesso Monumentale di San Francesco (Via Santa Maria, 10)

Mostra a ingresso gratuito - Promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.fondazionecrc.it - 0171 452711 - info@fondazionecrc.it

PERCORSO AI PRESEPI NEL CENTRO STORICO

orario pomeridiano (su prenotazione)

Percorso di visita ai presepi nelle Chiese di S. Croce, S. Ambrogio, S. Sebastiano, S. Maria e Duomo e presepe fatto con pezzi di legno recuperati e assemblati presso cortile di Via Roma, 52 - A cura delle Parrocchie del Centro Storico e della Confraternita di Santa Croce

Informazioni e prenotazioni: 0171 693630 (Parrocchia del Duomo)

​

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO - MUSEO CIVICO DI CUNEO (Via Santa Maria, 10)

mar-dom 15.30-18.30 | 5,00 € - 3,00 €

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.comune.cuneo.it/cultura/museo - 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

MUSEO CASA GALIMBERTI (Piazza Galimberti, 6)

sab-dom e festivi: ingressi 15.30 e 17.00 | Ingresso gratuito

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.comune.cuneo.it/cultura/galimberti - 0171 444801 - 0171 444815 - museo.galimberti@comune.cuneo.it

​

MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO (Contrada Mondovì)

ven 14.00-18.00, sab-dom 10.00-12.00 14.00-18.00 | 5,00 € - 3,00 €

Escape museum: gio-dom 18.00-22.00 | 15,00 €

Informazioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755 - museocuneo@operecuneofossano.it

​

TORRE CIVICA (Via Roma, 19)

sab-dom 13.00-16.00 | 5,00 € - 3,00 €

Informazioni: www.comune.cuneo.it/ufficio-manifestazioni/torre-civica - 340 4712796 - torrecivicacuneo@itur.it

​

PISTA DI PATTINAGGIO “PALAGHIACCIO” E CASETTA DELLE BONTA’ NATALIZIE

Piazza Europa

GIOSTRA DEI CAVALLI

Largo Audiffredi

ZIPPI. LO ZABAJONE DI PIPPI

Itinerante

BIGLIETTI

Tutti gli eventi privi di indicazioni tariffarie sono gratuiti e a ingresso libero.

Per accedere e partecipare ad alcuni eventi è necessario prenotare un posto o acquistare un biglietto.

