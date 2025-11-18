Il Liceo “Pellico-Peano” di Cuneo si presenta a Busca

Il Comune di Busca ospita una serata dedicata all’orientamento scolastico, rivolta agli studenti di terza media e alle loro famiglie, per aiutarli a scegliere con serenità il percorso di studi più adatto alle proprie attitudini.



Giovedì 20 novembre, alle ore 20:30, il Liceo Classico e Scientifico Statale “Silvio Pellico – Giuseppe Peano” di Cuneo presenterà allo Spazio Incontri Porta Santa Maria la propria offerta formativa, illustrando indirizzi, metodi di studio e opportunità didattiche. Durante l’incontro saranno approfonditi i vari percorsi liceali – classico, scientifico, scienze applicate, sportivo ed EsaBac – e spiegato come la formazione liceale fornisca una solida base culturale e prepari con efficacia all’università e al futuro professionale. Il pubblico potrà dialogare con il Dirigente Scolastico, incontrare i docenti e ascoltare l’esperienza diretta degli studenti buschesi che già frequentano il liceo. Un’occasione per porre domande, chiarire dubbi e conoscere la scuola attraverso la voce di chi la vive ogni giorno.



L’assessore all’Istruzione Lucia Rosso che ha seguito l'iniziativa dichiara: “Come Comune di Busca accogliamo con piacere la proposta del Liceo Classico e Scientifico Pellico - Peano di organizzare nella nostra Città una serata di presentazione degli indirizzi di studio e delle attività che caratterizzano l’offerta formativa dell’istituto. Ringrazio il dirigente scolastico prof. Alessandro Parola e tutto il corpo docente per aver pensato a Busca come luogo di incontro e di dialogo con le famiglie e gli studenti del territorio: si tratta di un’iniziativa che rafforza la collaborazione tra scuola e comunità, offrendo ai ragazzi buschesi un’importante occasione di orientamento e di crescita attraverso le testimonianze di altri studenti. Un sentito ringraziamento anche alla dirigente prof. Davide Martini dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” per la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa tra le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di Busca.”



L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è a ingresso libero.