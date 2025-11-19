A Monserrato un corso gratuito per imparare a costruire il presepe con l’artista Salvatore Vento

L’Associazione Santuario di Monserrato ODV di Borgo San Dalmazzo organizza un corso gratuito dedicato a tutti gli appassionati di presepi e delle antiche tradizioni artigianali: “Impara a Costruire il Tuo Presepe”, un laboratorio teorico-pratico condotto dall’artista Salvatore Vento, noto per i suoi presepi esposti nelle edizioni di “Presepi in Monserrato”.

Un’opportunità unica per apprendere le tecniche di costruzione di un presepe fatto a mano e per vivere un’esperienza di creatività e condivisione tra generazioni — genitori e figli, nonni e nipoti — nel segno della tradizione e dello stare insieme.

Il corso si svolgerà presso il Santuario di Monserrato nelle seguenti giornate:

sabato 22 novembre , dalle ore 9.00 alle 12.30

, dalle ore Sabato 23 novembre, dalle ore 14.00 alle 17.30

Durante le due giornate di laboratorio, i partecipanti impareranno passo dopo passo le principali tecniche per costruire la scenografia del proprio presepe, affrontando temi come:

Tecnica dell’incisione

Realizzazione dell’effetto pietra

Realizzazione dell’effetto legno

Realizzazione dell’intonaco

Tecniche di colorazione

L’organizzazione fornirà tutto il materiale tecnico necessario (cutter, polistirene, colla, vernici e altri strumenti). Al termine del corso, ogni partecipante potrà portare a casa il proprio presepe realizzato.

Il corso è gratuito e aperto a tutti a partire dai 10 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 254 9768, indicando nome e cognome dei partecipanti.

L’iniziativa rientra nel progetto #MunsecreativeLab, promosso dall’Associazione Santuario di Monserrato ODV e sostenuto dalla Fondazione CRC di Cuneo, con l’obiettivo di favorire esperienze culturali e laboratori artistici aperti a tutta la comunità.