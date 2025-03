Capo Nord e la grande traversata del Circolo Polare Artico in sella alla bici: il ritorno dei fratelli Panzera [VIDEO E FOTO]

Sono rientrati dalla loro ultima avventura di “Pedalando tra le aquile”, che li ha visti sfidare l'inverno artico del grande Nord. I fratelli Panzera, Giovanni in sella alla bici CBT Italia e Teresio alla regia per la documentazione, hanno raggiunto Capo Nord attraversando il Circolo Polare Artico.



Il loro racconto tra immagini ed emozioni oggi nella sala Vercellotti dell'Atl del Cuneese.









Guarda qui il video con le interviste:



Una traversata la loro in un “deserto bianco di cristallo” dove solo il contatto con la natura emoziona, ma che allo stesso tempo mette alla prova la propria determinazione e fermezza psicoemotiva. Una vera sfida per le difficili condizioni climatiche, dalle temperature fino a 20 gradi sotto lo zero alle bufere di neve e vento oltre a strade ghiacciate impraticabili. Hanno dovuto affrontare imprevisti e limiti, che non sarebbero riusciti a superare senza la lunga preparazione sulle montagne cuneesi.

Fieri di essere riusciti in un'impresa estrema, ora si dedicheranno a progettare nuove mete e sfide.