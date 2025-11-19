L’appello del Cb Club Albese: volontari cercansi per avviare un servizio di ambulanza veterinaria

Il CB Club Albese avvia il reclutamento in provincia di Cuneo (aree di Alba, Bra, Langhe e Roero) per due squadre complementari.

La prima riguarda gli Operatori radio, gruppo che si occupa di prestare assistenza a grandi e piccoli eventi del territorio (tra cui Vinum, Fiera Internazionale del Tartufo, attività con il Banco Alimentare, eventi di Collisioni), con possibilità di formazione come addetto antincendio lv.3 e A.S.A. – addetti alla segnalazione aggiuntiva per le scorte tecniche. Il gruppo collabora stabilmente con il Comune di Guarene per tutti i suoi eventi e affianca il Comune di Bra durante “Cheese”.





Il secondo gruppo si occuperebbe di Ambulanza veterinaria: primo soccorso e trasporto di animali in difficoltà, supporto durante eventi e attività sul territorio, con formazione specifica.

Non sono richieste competenze pregresse: l’associazione prevede lezioni teorico-pratiche, aggiornamenti periodici e affiancamento ai volontari più esperti fino alla piena operatività.

Sul piano organizzativo, l'Ambulanza veterinaria entrerà stabilmente come squadra dell'organizzazione di volontariato, a partire da gennaio/febbraio, una volta completati gli adempimenti statutari.

“Non esiste un vero e proprio profilo per candidarsi: l’importante è essere maggiorenni, mettere a disposizione il proprio tempo e avere rispetto per la divisa che si indossa - spiega Mattia Vanzetti, uno degli organizzatori -. Di norma facciamo un mese di prova con affiancamento ai volontari più esperti: è il modo migliore per imparare e sentirsi sicuri sul campo”.





LA RACCOLTA FONDI

È attiva su GoFundMe la campagna “UN SOCCORSO IN PIÙ PER GLI AMICI A 4 ZAMPE” per sostenere il servizio:

https://gofund.me/a985a005d.

Le risorse serviranno, precisa Mattia, “a coprire le spese dell’ambulanza già acquistata, ad acquistare il materiale di bordo e a finanziare la formazione dei volontari”.

COME CANDIDARSI

Per entrare in squadra o ricevere informazioni sul prossimo ciclo formativo:

Mattia 346 617 4714 - Daniele 380 479 9946

giovani.cbclubalbesecn@gmail.com - segreteriacbclubalbeseodv@gmail.com

L’impegno è modulabile e concordato in base alla disponibilità personale.

“Puoi dedicare il tempo che hai: ogni aiuto, anche poche ore, fa la differenza”, è il messaggio che accompagna le locandine.