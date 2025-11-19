Lions Alba Langhe: cena di Natale benefica a favore della Casa Famiglia Lasso in Tanzania [FOTO]

Rafiki, vocabolo swahili che vuol dire “amici”. Su questa parola densa di significato si è costituito il gruppo “Rafiki di Kilimangiaro”. Vale a dire, un’iniziativa a favore della Casa Famiglia di Lasso in Tanzania. Tutti sanno dove si trova il Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa, in parte, in alcune stagioni dell’anno, ancora innevata.

La montagna presenta inoltre 7 percorsi escursionistici di suggestiva bellezza che vi invitiamo, se andate da quelle parti, a provare.

Pochissimi conoscono dove sia Lasso, la Casa Famiglia creata da padre Kessy Baltazary a pochi chilometri dall’imponente vetta. Nella locandina di presentazione dell’evento benefico che si terrà ad Alba, il 14 dicembre, presso l’Osteria del Vecchio Gallo, c’è scritto “Casa Familia Lasso”. Sembra un errore ma in swahili si scrive proprio così: “Familia”, come nella lingua latina. Strana reminiscenza che la dice lunga sugli incroci e i connubi delle lingue che, talvolta, hanno origini e significati universali.

A Lasso, ai piedi del Kilimangiaro, esiste una comunità di bambini, in parte orfani, ma padre Kessy accoglie tutti, senza discriminazioni, anche noi che siamo andati laggiù a purificarci l’anima come, per esempio è stato per Tommaso Lo Russo, Giulio Castagno, Piero Cane, e altri, come Valentina Cirio, Valter Bera, don Angelo Conterno, don Dino Negro, Gianpiero Vivalda e Gianluca Rovagna, che fanno parte del gruppo, ci andranno presto.

Nel frattempo, Casa Famiglia Lasso è diventata parte di un progetto quadriennale di scuola secondaria.

Durante la serata organizzata dal Lions Club Alba Langhe si terrà anche la proiezione di un video per vedere lo sviluppo di Casa Lasso.

Per chi volesse aderire alla cena benefica i numeri di contatto sono quelli della segretaria del Lions Club Alba Langhe, Silvana Bertello (335 774 9009), Luisa Ferrero (339 100 3152) e Tommaso Lo Russo (3395768480).

Il costo della cena è di 50 € vini compresi e quota a parte per padre Kessy e la Casa di Lasso.

La cena è aperta a tutti con prenotazioni entro il 30 novembre.

Karibù che vuol dire benvenuto se interverrai alla cena benefica ad Alba, ma karibù, se programmerai un viaggio solo con la mente ma anche fisicamente in Tanzania