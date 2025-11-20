ASD Amici Pescatori Fossanesi, 50 anni di pesca, passione e volontariato

Mezzo secolo di attività, raduni, gare e socialità: l’ASD Amici Pescatori Fossanesi raggiunge il traguardo dei 50 anni con slancio, rinnovando impegno verso lo sport, l’educazione ambientale e l’inclusione sociale. Nata nel 1970 dalla passione di un gruppo di amici, la società conta oggi 160 soci e coinvolge adulti, giovani e persone con disabilità in numerose iniziative, tra cui gare, corsi e giornate di volontariato per la tutela dell’ambiente lacustre.​

Il sodalizio festeggia l’anniversario con risultati concreti: nel 2025 sono state immesse circa 18.500 trote in occasione di 25 eventi, che hanno richiamato oltre 2.500 persone. La società promuove anche progetti dedicati alle scuole, ai bambini e ai cittadini diversamente abili, in un’ottica di inclusività e crescita collettiva.​

Grazie al sostegno della comunità, delle istituzioni e degli sponsor, gli “Amici Pescatori” guardano al futuro con lo stesso entusiasmo che li accompagna da cinquant’anni, continuando a tramandare la passione per la pesca e il rispetto per l’ambiente alle nuove generazioni.