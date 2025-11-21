Cuneo studia le abitudini di mobilità dei suoi cittadini: al via il progetto Mobis con l’Università di Torino

Perchè i cuneesi si muovono in un certo modo?

E' a questo che vuole rispondere il progetto Mobis di ricerca e sensibilizzazione per la mobilità sostenibile. Al via una ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino su richiesta del Comune di Cuneo e i Comitati di Quartiere.

“E' una proposta progettuale - spiega l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo Luca Pellegrino nel corso della V Commissione consiliare di mercoledì 19 novembre - voluta e preparata dai Comitati di quartiere, di cui capofila quello Madonna dell'Olmo, insieme al Comune. La finalità è comprendere non semplicemente come si muovono i cuneesi, ma perché questi si muovano in un determinato modo e quale potrebbe essere l'interesse che potrebbe far cambiare loro quell'abitudine”.

La parola passa al referente del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino Fulvio Trombotto, che entra nel merito delle finalità della ricerca.



“Uno studio fatto soprattutto per raccogliere dati – dice Trombotto -. Abbiamo da capire come sceglie il singolo, ma anche la pressione sociale, insomma cosa succede nel Comune di Cuneo. I dati della letteratura in materia non sono ancora sufficienti per capire il reale bisogno della città a cui dare risposte. A seguire sarà utile come strumento guida per l'Amministrazione comunale a cui una volta analizzati i dati raccolti daremo indicazioni con le leve da applicare per orientare le scelte a favore della sostenibilità”.





IL PROGETTO



La struttura del progetto si sviluppa in due fasi, una qualitativa e una quantitava. La prima si concentra nella raccolta dati, con interviste semistrutturate a domande aperte sottoposte a un campione ridotto. La seconda modalità sarà un questionario che raggiungerà più persone.



Le interviste della prima fase si rivolgono a un target di lavoratori residenti in Cuneo città di età compresa tra i 20 e i 67 anni e dureranno al amassimo 15 minuti. Saranno somministrate da personale specializzato e registrate per garantire la massima fedeltà dei dati. Avverranno in luoghi strategici e pubblici della città come piazza Galimberti / via Roma il martedì dalle 12.30 alle 17, in piazza Costituzione il sabato dalle 7.30 alle 13, a Madonna dell’Olmo il sabato dalle 7.30 alle 13 e a Borgo San Giuseppe il sabato mattina o pomeriggio.



Il questionario, della seconda fase, verrà predisposto sulla base dei dati emersi dalle interviste precedenti e potrà essere compilato in autonomia attraverso la collaborazione con i Comitati di quartiere.





LE SCADENZE



Entro dicembre verranno eseguite le interviste e a gennaio si procederà all'analisi dei dati qualitativa e alla preparazione del questionario. Entro aprile si effettuerà la somministrazione dei questionari e analisi dei dati. Entro giugno si concluderà il progetto con l'analisi finale e il report conclusivo della ricerca.



L'INIZIATIVA CONDIVISA DAI COMITATI DI QUARTIERE



“Abbiamo presentato la richiesta – interviene il presidente del Comitato di quartiere di Madonna dell'Olmo Alberto Parola - per avviare il progetto con il sostegno e la condivisione di tutti i comitati di quartiere. Essendoci mobilità diverse tra le frazioni e le città sarebbe stato importante avere un'analisi oggettiva di cui avvalerci per poter intervenire”.



“Serviva qualcuno che facesse da capofila – aggiunge Giovanni Beltramo vice presidente della consulta dei quartieri - per presentare il progetto, cosa che noi non avremmo potuto fare. Si tratta di un'opportunità per esaminare le criticità della mobilità tra le varie frazioni e la città. Sarà ancora più importante vedere il risultato finale per poter migliorare”.



Un concetto a cui fa eco l'assessore Pellegrino quando precisa: “Progetto con finalità molto interessante,seppur difficile, per indirizzare politiche di mobilità”.

LE CONCLUSIONI



In conclusione il dottor Trombotto puntualizza: “Capire come si muovono i cittadini non ha una risposta univoca e andare a cambiare la mobilità ancora più difficile. Il progetto delle difficoltà ha intrinseche. Il tema green è recente per creare una mobilità sostenibile e vivibile al contrario degli studi sulla sicurezza che sono diffusi da tempo. Cuneo con questo progetto dell'Università di Torino sarà apripista sul tema mobilità sostenibile”.