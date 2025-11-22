Corneliano d’Alba, completata la nuova rotonda dei Mombelli sulla SP10

Annunciato il completamento della nuova rotonda dei Mombelli, situata lungo la SP10. Questo importante intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione attiva della ditta locale Marzero, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e dell' Amministrazione comunale di Corneliano.

La nuova rotonda rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza stradale e la fluidità della viabilità della comunità. Grazie a questa infrastruttura, si prevede una riduzione dei conflitti di traffico e un aumento della sicurezza per tutti gli utenti della strada, in particolare per i pedoni e i ciclisti.

Inoltre, l'Amministrazione comunale ha voluto arricchire l'area con un arredo urbano di pregio, che include il simbolo di Corneliano: la torre decagona. Questo elemento non solo abbellisce la rotonda, ma rappresenta anche un forte legame con la storia e l'identità del territorio. Altresì, verranno aggiunti un tino, damigiane e un torchio, strumenti identitari, grazie alla donazione di Mario Battaglino, Elio e Valeriano Camera.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo intervento, che non solo migliora la sicurezza della viabilità, ma contribuisce anche a valorizzare il nostro paesaggio urbano", ha dichiarato il sindaco di Corneliano d'Alba, Alessandra Balbo: "La collaborazione con la ditta Marzero e le istituzioni regionali e provinciali è stata fondamentale per portare a termine questo progetto, e siamo certi che la nuova rotonda porterà benefici a tutta la comunità".

A lavori ultimati, la rotatoria e l' allestimento verranno ufficialmente inaugurati alla presenza delle autorità regionali e provinciali, dei progettisti, dei tecnici e delle ditte che vi hanno lavorato, per godere di questo spazio rinnovato, che rappresenta un investimento per il futuro di Corneliano d'Alba, il territorio del Roero e delle Langhe.