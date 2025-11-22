Neve abbondante sulle Alpi liguri e marittime: unità cinofila da valanga operativa già da domani a Levaldigi

Le abbondanti nevicate che nelle ultime ore hanno interessato in particolare le Alpi liguri e marittime hanno portato a un immediato potenziamento del sistema di emergenza in montagna. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, ha deciso di attivare già da domani, domenica 23 novembre, l’unità cinofila da valanga nella base di Cuneo-Levaldigi, anticipando l’avvio programmato per dicembre.

Nelle prossime ore verranno analizzate le evoluzioni delle condizioni meteo e del manto nevoso per stabilire se proseguire il servizio anche nei giorni successivi o se confermare l’attivazione continuativa dal 6 dicembre, come inizialmente previsto.

Il conduttore e il suo cane saranno presenti in base per l’intero turno operativo, pronti all’imbarco immediato in caso di interventi su travolti da valanga. Il binomio cinofilo, frutto di una lunga e specifica formazione tecnica, rappresenta una risorsa essenziale: il cane è l’unico strumento in grado di individuare una persona sepolta senza Artva, soprattutto nei minuti cruciali che determinano le possibilità di sopravvivenza.

Dal Soccorso Alpino arriva un richiamo fermo: è obbligatorio e vitale portare con sé Artva, pala e sonda quando ci si muove su terreno innevato fuoripista. Strumenti salvavita che, se utilizzati correttamente, permettono un recupero rapido in caso di travolgimento.