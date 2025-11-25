Riparato l’orologio del Santuario della Beata Vergine del Pilone a Moretta

L’orologio del Santuario della Beata Vergine del Pilone torna a segnare l’ora esatta.

Da qualche giorno le lancette del quadrante, installato sulla torretta che campeggia sopra l’ingresso del santuario hanno ricominciato a correre.

Merito dell’intervento predisposto dal Comune di Moretta, che ha finanziato la riparazione con la collaborazione dell’ente religioso.

Il costo complessivo è stato di circa 4 mila euro.

"Da qualche tempo l’orologio non funzionava bene, oppure era fermo – racconta il sindaco di Moretta Gianni Gatti -. Anche se siamo nell’era degli smartphone e del digitale, tutti i morettesi che transitano nel giardino del santuario alzano gli occhi alla torretta e leggono l’ora del quadrante dell’orologio. Ripararlo era quasi un “dovere”, così abbiamo deciso di farlo in modo definitivo, rimettendo in ordine meccanismi ed ingranaggi. Non si tratta solo di una riparazione di pubblica utilità, ma anche un intervento di decoro e valorizzazione di un bene artistico".