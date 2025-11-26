Un Natale fatto a mano: l’albero delle “tricottine” che porta creatività e solidarietà nel cuore di Carrù

Un Natale fatto a mano. Così si chiama l’iniziativa nata spontaneamente dal gruppo di amiche che spesso si trovano a Carrù per “sferruzzare”.

A ospitarle è il negozio “Lane e Filati di Ivana Ghigo che è riuscita a trasformare l’interesse per il loro hobby in un evento benefico a favore della Scuola dell’Infanzia di Carrù che è in via di realizzazione.

“Le tricottine” da alcune settimane stanno lavorando alla realizzazione di un albero di Natale addobbato con decorazioni realizzate interamente a mano, a maglia o all’uncinetto che sarà esposto nel negozio di Piazza Perotti 29 a partire da domenica 30 novembre in occasione del Mercatino di Natale.

Palline, alberelli, angioletti saranno messi a disposizione fino alla Vigilia di Natale di chi avrà voglia di contribuire all’operazione “Un Natale fatto a Mano”. La speranza è che siano in molti ad apprezzare l’iniziativa lasciando un’offerta in cambio di una decorazione hand made.

Il ricavato della vendita sarà donato alla Scuola dell'Infanzia di Carrù per l'acquisto di materiale didattico.

“Carrù con il passare del tempo è diventata anche un po’ casa nostra - dicono “le tricottine”, che arrivano da ogni parte della provincia - Per questo abbiamo pensato di dedicare una piccola parte del nostro lavoro con l’obiettivo di contribuire alla nuova scuola che sta nascendo. Si tratta di un piccolo gesto nato dall’amicizia che con il trascorrere del tempo ci unisce”