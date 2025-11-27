Bra: al via i lavori del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi

E’ tornato a riunirsi, in quella che è la prima riunione dall’avvio dell’anno scolastico e dalla composizione della nuova assemblea, il CCR – Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra.
Durante la seduta, convocata per la mattinata di oggi, giovedì 27 novembre dal consigliere delegato Francesco Testa, i giovani consiglieri/e sono stati protagonisti della la cerimonia di insediamento, con consegna di copia della Costituzione e saluto ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale.
E’ stato inoltre presentato il progetto CCR 2025-2027, con apertura della raccolta di idee e segnalazioni da parte dei consiglieri neoeletti.